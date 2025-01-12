CHP'li Karabat: "İç ve dış borçlanma ülkenin gerçek anlamda beka sorunu haline geliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin iç ve dış borçlanmasına ilişkin bu yılın 11 ayında 12,9 milyar dolar anapara, 6,6 milyar dolar faiz olmak üzere 19,5 milyar dolar dış borç servisi yapılacağını belirterek, "İç ve dış borçlanma yıldan yıla artıyor. İktisadi bağımsızlığı yok eden bu durum, ülkenin gerçek anlamda beka sorunu haline geliyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin iç ve dış borçlanmasına ilişkin verileri sosyal medya hesabından yayınladı. Karabat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye sessiz ama çok riskli bir dönemden geçiyor. İç ve dış borçlanma yıldan yıla artıyor. İktisadi bağımsızlığı yok eden bu durum, ülkenin gerçek anlamda beka sorunu haline geliyor. Nisan 2022 tarihinden bu yana, iç borçların faiz ödemeleri, anapara ödemelerinden fazla. Bütün borçlarını bugün ödemek istese, 100 liralık anapara borcuna karşılık Hazine’nin 134 lira faiz ödemesi yapması gerekiyor. Dış borçlanmada da vahim bir tablo var. Aralık 2024 Kamu Borç Yönetimi Raporu, Ocak-Kasım arasındaki anapara ve faiz ödemelerinin projeksiyonlarını içeriyor. Kamu geçen yılın 11 ayında 9,7 milyar dolar anapara, 6,7 milyar dolar faiz olmak üzere 16,4 milyar dolar dış borçservisi yapmış. Daha önce yayınlanan Kamu Borç Yönetimi raporlarına baktığımızda, çok daha düşük dış borç ödemeleri yapıldığını görüyoruz. Hazine 2003 yılında toplam 11 milyar dolar dış borç servisi (anapara + faiz ödemesi) yapmış. 2017 yılına kadar 10-11 milyar dolar civarında ödemeler yapıldı. Başkanlık sistemi sonrası dış borç servisi tırmanıyor. 2021 yılından sonra hızlı artış başladı ve o yıl 12 milyardoları aşan dış borç servisi gerçekleşti. 2024 yılı Aralık ayında sadece bir milyar dolar borç servisiyapılmış olsa, yıllık toplam 17 milyar doları geçiyor."

"19,5 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇ SERVİSİ YAPILACAK"

2025 yılında borçlara ilişkin durumun vahim olduğunu ve kamunun, borç geri ödemeleri için yeni borç aldığını belirten Karabat sözlerine şöyle devam etti:

"2025 tablosu ise daha vahim. Hazine 2025 yılı için Ocak-Kasım dönemine ait ödeme projeksiyonlarını yayınladı. Bu yılın 11 ayında 12,9 milyar dolar anapara, 6,6 milyar dolar faiz olmak üzere 19,5 milyar dolar dış borç servisi yapılacak. 2024 Aralık ayı için yaptığımız varsayımı Aralık 2025 ayı için de yapsak toplam ödeme miktarı 20,5 milyar dolara ulaşacak demektir. Sistemi sürdürebilmek için bir yandan iç borcun faizleri patlatılırken, diğer yandan dış borçlanma zirveden zirveye koşuyor. Alınan borçlar katma değer yaratan, döviz getiren yatırımlara harcanmadı. Kamu, borç geri ödemeleri için yeni borç alıyor. Carry-trade ile gelen sıcak paralar ile şişirilmiş Merkez Bankası rezervlerine güveniyorlar."

"BORÇLAR VE TAVİZLERLE GİDECEK YOLUNUZ KALMADI"

Dış borç seviyesinin artması ve faize gelen sıcak paranın büyüklüğünün kriz anında Türkiye'nin ödeme hususunda dengesini bozacağını belirten Karabat, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dış borç servisinin artması ve faize gelen sıcak paranın büyüklüğü, en ufak krizde Türkiye’nin ödemeler dengesini alt üst edebilir. Türkiye’nin bağımsızlığını dahi etkileyecek bu durum, jeopolitik tavizler verilmesine neden olur. Erdoğan ve ortakları yolun sonuna geldiklerini çok iyi bildikleri için farklı gündemlerle gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. Halkı kandıramıyorsunuz. Borçlar ve tavizlerle gidecek yolunuz kalmadı. Uyarıyorum, yol yakınken buradan dönün."