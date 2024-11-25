CHP'li Karabat, skandalın videosunu paylaştı! 200 TL'ye tüm kimlik bilgilerinizi böyle satıyorlar

Skandalın videosunu paylaşan Karabat Ali Yerlikaya'yı etiketleyen Karabat, "Bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de, vatandaşların kişisel verilerinin satıldığına ilişkin iddialar çalkalanırken CHP'li Kalabat verilerin nasıl satıldığını gösteren bir video yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, internet ortamında paket halinde satılan verilerin videosunu paylaştı.

Karabat'ın dikkat çeken videosunda 200, 500 ve 1200 TL ödenmesi halinde istenen kişinin tüm verilerinin nasıl satıldığı gösterildi. Paketlerden birini satın alan kişi kişisel verilerine ulaşılmak istediği kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya TC kimlik numarası girerek yaptığı sorgulamada kişinin kaldığı adrese kadar bütün kişisel verilere kolaylıkla ulaşabiliyor.

"200 TL'YE TÜM KİMLİK BİLGİLERİNİZ SATILIK"

Özgür Karabat, sosyal medyada gündem olan video paylaşımında "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık" diyen Karabat, "Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir" ifadelerini kullanarak İçişleri Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.

Karabat "Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz" dedi.