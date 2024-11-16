CHP'li Karabat'tan Ahmet Özer'e destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna dair sert eleştirilerde bulundu. Karabat, adaletin çiğnendiğini iddia ederek, 'Adalet terazisini bozarak ve hukuku bir silah olarak kullanarak, devlete esas zararı siz veriyorsunuz' dedi. Bu açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan Karabat, Özer’in geçmişteki başarılarına ve döneminde kendisine yöneltilen desteklere atıfta bulundu.

Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde çeşitli resmi davetler aldığını belirterek, 2013 yılında TBMM’de kurulan bir araştırma komisyonuna katıldığını ifade etti. Bu dönemde Özer’e yönelik yapılan suçlamaların haksız olduğunu savunan Karabat, AKP’nin bu süreçteki belgeleri açıklamakta yetersiz kaldığını ileri sürdü.

Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlığı döneminde Özer’e kurban bayramı tebrik mektubu gönderdiğini hatırlatarak, bu durumun Özer’in kamuoyundaki itibarını daha da pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte katıldığı Şehircilik Şurası’nda Özer’in fikirlerine değer verildiğini belirten Karabat, 'Siz devlet makamında en üst düzeyde ağırladığınız bir bilim insanına şimdi siyasi çıkarlarınız için örgüt üyesi deme gafletini gösterecek kadar raydan çıkmış bir iktidarsınız' şeklinde konuştu.

Karabat, bu tutuklamanın halka olan güveni sarsacağını ve devlet kurumlarına olan inancın erozyona uğrayacağını ifade etti. 'Seçme ve seçilme hakkını yok ediyorsunuz. Oylarını gasp ettiğiniz vatandaşların devletin kurumlarına güveni kalmıyor' diyen Karabat, mevcut durumun Türkiye’yi derin krizlere soktuğu uyarısında bulundu. Bu nedenle, yetkililere bir an önce sağduyu çağrısında bulundu ve 'Bu yoldan yakınken dönün' mesajını iletti.