CHP'li Karasu'dan AKP'li Güler'e: Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li Karasu'dan AKP'li Güler'e: Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine ilişkin " Genel Başkanımıza laf atacağına, söylediklerinden az ders al da Sivas’a hizmet getir! Aynaya baksan, Sivas’a yıllardır ihanet eden beceriksizliklerinizi bir bir göreceksin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine ilişkin " Genel Başkanımıza laf atacağına, söylediklerinden az ders al da Sivas’a hizmet getir! Aynaya baksan, Sivas’a yıllardır ihanet eden beceriksizliklerinizi bir bir göreceksin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Bey, Sivas’a yeni geldin tanıma aşamasındasın! Abdullah Güler, Genel Başkanımıza laf atacağına, söylediklerinden az ders al da Sivas’a hizmet getir! Aynaya baksan, Sivas’a yıllardır ihanet eden beceriksizliklerinizi bir bir göreceksin. Adı "Hızlı" kendi yavaş tren 3 saat 20 dakikada gelmiyor mu? 2 yılda iki kez rayların altı boşalmadı mı, iklim mi değişti de yeniden milyarlarca liralık ihaleye çıktınız? Bu ucuz polemikler, halkın derdine derman olmaz! CHP Genel Başkanının adını ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin! Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez!"

Son Haberler
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 750 bin TL’lik sentetik hap ele geçirildi, 2 tutuklama var
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 750 bin TL’lik sentetik hap ele geçirildi, 2 tutuklama var
Memur-Sen'den dikkat çeken açıklama
Memur-Sen'den dikkat çeken açıklama
Adana'da anne çıldırdı kızını ekmek bıçağı ile doğrayacaktı! Mahalleli seferber oldu
Adana'da anne çıldırdı kızını ekmek bıçağı ile doğrayacaktı! Mahalleli seferber oldu
İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada!
İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada!
Mersin'de feci olay! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı
Mersin'de feci olay! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı