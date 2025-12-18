Asgari ücret görüşmeleri sürerken tartışmalar da devam ediyor. İktidarın açıklamalarına muhalefet geçmişteki uygulamaları örnek göstererek eleştirilerde bulunuyor.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışanları enflasyonu ezdirmeyeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Karasu, asgari ücret görüşmelerinde masada işçilerin olmadığını belirterek "23 yıldır aynı nakarat ile çalışanları emekliyi, emekçiyi, açlığa, yoksulluğa siz mahkum ettiniz. Sorarım size kiminle müzakere ediyorsunuz? Masada işçi yok. Sayın Bakan sorarım size en son ne zaman bir pazara gittiniz? Asgari ücretle çalışan bir işçi ailesinin sofrasına oturup derdini dinlediniz mi" dedi

Ulaş Karasu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Bugün Asgari Ücret tiyatrosunda ikinci perde açılıyor. Perde aralanmadan bakan çıkıp konuşuyor. 'Ne acelemiz var? Çalışanlara, enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyor. Sayın bakan 23 yıldır aynı nakarat ile çalışanları emekliyi, emekçiyi, açlığa, yoksulluğa siz mahkum ettiniz. Sorarım size kiminle müzakere ediyorsunuz? Masada işçi yok. İşçinin temsilcileri yok. Zaten yıllardır oynanan tiyatroda emekçinin adı yok. Sayın bakan siz rahat koltuğunuzda baş ekonomist Erdoğan'ın ise bin 150 odalı israf sarayında acelesi olmayabilir. Ama milyonlar kışı nasıl geçireceğini çocuğunun beslenme kabına bir öğün yemeği nasıl koyacağını, elektrik doğal gaz faturasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor."