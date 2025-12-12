CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kahramanmaraş Emniyeti'nin "Grev ve Lokavt Önleme Planı" adı altıyla yaptığı tatbikata tepki göstererek, "Asgari ücret görüşmelerine saatler kala, emekçilerin hakkını aramasını 'tehdit' sayıp copla, ters kelepçeyle prova yapan bir anlayış hukuku da demokrasiyi de ayaklar altına alıyor. Emekçinin talebi suç değildir. Copla, baskıyla emeğin sesi kesilemez" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kahramanmaraş Emniyeti'nin Grev ve Lokavt Önleme Planı adı altıyla yaptığı tatbikata sosyal medya hesabından tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bu ne rezalet. Asgari ücret görüşmelerine saatler kala, emekçilerin hakkını aramasını 'tehdit' sayıp copla, ters kelepçeyle prova yapan bir anlayış hukuku da demokrasiyi de ayaklar altına alıyor. Anayasal bir hakkı suç olarak göstermenin kendisi suçtur. Bu ülkenin işçisine saldırı provası yapanlar bilsin ki: Grev, anayasal haktır. Emekçinin talebi suç değildir. Copla, baskıyla emeğin sesi kesilemez.

Anayasal grev hakkını suç gösteren bu bu tatbikat emrini verenler derhal açığa alınmalı ve haklarında zaman yitirmeden inceleme başlatılmalıdır. Bu ülkenin işçisine saldırı provası yapanlar bilsin ki: Grev, anayasal haktır. Emekçinin talebi suç değildir. Alın terine, işçiye, hakkını arayanlara herkes saygı duyacak. Copla, baskıyla emeğin sesi kesilemez."