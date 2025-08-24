CHP'li Karatepe: Kişi başına düşen doktor sayısını gelişmiş ülkelerin standartlarına çıkaracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Neden devlet hastanelerinde randevu bulamıyoruz? Neden doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor? 10 bin kişiye düşen doktor sayısında gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Bütçeden sağlığa ve sağlık yatırımlarına daha fazla kaynak ayıracağız. Kişi başına düşen doktor sayısını gelişmiş ülkelerin standartlarına çıkaracağız" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından Dünya Sağlık Örgütü'nün "10 bin kişiye düşen doktor sayısı" tablosunu paylaşarak şunları kaydetti:

"Neden devlet hastanelerinde randevu bulamıyoruz? Neden doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor? Cevap, aşağıdaki grafikte: 10 bin kişiye düşen doktor sayısında gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Bütçeden sağlığa ve sağlık yatırımlarına daha fazla kaynak ayıracağız. Kişi başına düşen doktor sayısını gelişmiş ülkelerin standartlarına çıkaracağız. Herkes nitelikli sağlık hizmetlerine ücretsiz erişecek. Doktorlarımızın çalışma koşulları da iyileşecek. Daha iyi çalışma koşullarına erişmek için yurtdışına gitmek zorunda kalmayacaklar."