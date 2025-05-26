CHP'li Karatepe: Tulumbanın musluğunu Şimşek’in elinden almaya çalışıyorlar

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Şafak gazetesinin manteşine değindi.

iktidar blokunun içinden yükselen çelişkili seslerin artık bir siyasal ihtilaf değil, derin bir yönetim krizi manzarası olduğunu vurgulayan Karatepe, şunları kaydetti:

"Bir yanda Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan yüksek faizli, ağır vergi yüküne dayalı bir ekonomik program; diğer yanda aynı siyasi cephenin medya organlarınca her gün hedef tahtasına oturtulan bir ekonomi yönetimi. Dün "Program çalışıyor" diyenler, bugün manşetten "Sanayi duruyor" diye bağırıyor. Dün "Tulumbaya su döküyoruz" diyenler, bugün o tulumbanın musluğunu Şimşek’in elinden almaya çalışıyor. Bu kavganın galibini bilemeyiz ama kaybedeninin kim olduğunu çok iyi biliyoruz; bu halk.

"OLAN NE YENİ ŞAFAK’A NE ŞİMŞEK’E, DOĞRUDAN İŞÇİYE, EMEKÇİYE, KÜÇÜK ESNAFA OLUYOR"

Yeni Şafak’ın son manşeti "Faiz arttı, dolar yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor" aslında yalnızca Mehmet Şimşek’i değil; içinde debelendiğimiz ekonomik rejimi ifşa ediyor. Bugün yaşadığımız üretim daralması da iç talep krizi de yüksek faizli kredi kıskacı da Şimşek’in değil, onun da parçası olduğu bu rejimin doğal sonucudur. Hatırlatalım, bugün ödenen fatura yalnızca mevcut programın değil, Nebati - Kavcıoğlu döneminin de taksit taksit gelen bedelidir. Ama esas sorun, bu iç hesaplaşmanın ülkenin geleceğine mal ediliyor olmasıdır. Siyasi çıkar kavgaları, ekonomi politikalarının yerini almış durumda. Faiz mi indirilsin, vergi mi artırılsın, döviz mi baskılansın tartışması artık bir ekonomi politikası tercihi değil; iktidar blokunun kendi içinde süren güç mücadelesinin bir uzantısına evrilmiş hâlde. Ekonomide yön değil, hizip tartışılıyor. Biri "Üretim düştü" diye bağırıyor; öteki "Sabır gösterin, geçecek" diyor. Olan ise ne Yeni Şafak’a ne Şimşek’e, doğrudan işçiye, emekçiye, küçük esnafa oluyor.

"BU HALK, ARTIK İÇERİDEN GELEN ÇELİŞKİLİ MESAJLARLA YÖNETİLEMEZ"

CHP olarak çok net söylüyoruz; bu halk, artık içeriden gelen çelişkili mesajlarla yönetilemez. Ekonomi ciddiyet ister, tutarlılık ister. Bu ülkenin sorunu, Şimşek’in koltuğu değil; plansız, kamusal yönelimden uzak, halktan kopmuş bir ekonomik rejimdir. Ne geçmişteki faiz sebep, enflasyon sonuç aklı işe yaradı, ne de bugün yüksek faizle halkı ezerek kriz çözülecek. Biz bu düzene net bir şey söylüyoruz; manşetle çevrilen kriz, ekranla bastırılan açlık, basın bülteniyle gizlenen yoksulluk sonsuza kadar sürdürülemez. Ekonomi, algıyla değil, alın teriyle yürür. Bu çürümüş yapıdan çıkış; kamu öncülüğünde, planlamaya dayalı, üretim odaklı ve adil bir vergi sistemine yaslanan yeni bir toplumsal mutabakatla mümkündür. Halkın sırtına yüklenen her fatura, günü kurtarsa da geleceği batırmaktadır. Ve biz, bu gelecekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu kavga onların ama bu yoksulluk hepimizin. Ve biz bu düzene, birlikte son vereceğiz."