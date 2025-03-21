CHP'li Kış'tan Bakan Şimşek'e sitem: Kimler cebini doldurdu?

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Son 24 saat içinde döviz piyasasında olağan dışı hareketlilik sergileyen büyük ölçekli işlemlerle ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Söz konusu adli sürece ilişkin bilgilerin önceden belirli kişi veya gruplar tarafından edinilerek finansal kazanç sağlandığına dair herhangi bir tespit yapılmış mıdır?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hukukun tamamen çiğnendiği siyasi bir darbe olduğunu belirten Kış, bu süreçte piyasaların sert tepki verdiğini, borsanın günü yüzde 8’in üzerinde kayıpla kapattığını ve döviz kurunda anormal dalgalanmalar yaşandığını hatırlattı.

KIŞ, ÖNERGENİN GEREKÇESİNDE ŞUNLARI KAYDETTİ:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınması ulusal ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, finansal piyasaların da bu sürece sert ve olumsuz tepki verdiği görülmüştür. Gün içinde iki kez devre kesen borsa günü yüzde 8’den fazla düşüşle kapatmıştır. Dövizde de günlük bazda çok sert dalgalanmalar yaşanmıştır. 19 Mart günü öncesinde çeşitli platformlarda yaşanacak sürece dair spekülatif ifade ve paylaşımlarda bulunan kimi isimlerin açıklamaları da göz önüne alındığında, söz konusu sürecin önceden bilinmesi ihtimali, döviz piyasasında spekülatif işlemler gerçekleştirilerek haksız kazanç elde edilip edilmediği sorusunu gündeme getirmiştir."

KIŞ: İNCELEME BAŞLATILMIŞ MIDIR?