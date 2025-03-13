CHP'li meclis üyesinden kadına şiddet! Büyük skandal

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’un Şişli' ilçesinde CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan, işyerinde bir kadına fiziksel şiddet uyguladı. O anlar kamera kaydına yansırken, orada bulunan başka bir kadının müdahalesiyle son bulduğu görüldü.

ÖFKESİ GEÇMEDİ, HAKARETLER SAVURDU

Fakat şiddet olayının bitmesine rağmen, Yusuf Özcan'ın kadının arkasından hakaretler savurmaya devam etmesi de kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, olaydan sonra kamuoyunda Özcan'ın görevinden istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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