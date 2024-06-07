CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ya kritik görev

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) üyeliğine seçildi. Subaşı, sendikanın önemli bir görev üstlenen üyesi olarak Ankara'da gerçekleştirilen SODEMSEN 3. olağanüstü genel kurulu toplantısına katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Sendika Başkanı olarak seçilirken, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkan vekilliğine seçildi. Yönetim kurulunda ise Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yanı sıra Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yer aldı.

Başkan Subaşı'nın yönetim kurulundaki görevi uluslararası ilişkiler olacak. Bu kapsamda, Subaşı uluslararası ve özellikle Avrupa Birliği fonlarının takibini yapacak ve ülkedeki belediyelere projelerle ulaşılmasını sağlayacak.

Subaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SODEMSEN yönetim kurulu üyeliğine seçilerek, emekçi ve işveren arasında adaletli bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Yönetim kurulu görevimizle uluslararası ve özellikle Avrupa Birliği fonlarını takip ederek Bilecik ve diğer şehirler için projeler üreteceğiz" dedi.