CHP’li milletvekili ile Bahçeli arasında çarpıcı diyalog: Gazze oturumu öncesi yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi

TBMM’de Gazze için yapılan olağanüstü oturum öncesinde çarpıcı anlar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya arasındaki diyalog dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. Genel Kurul kulislerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Kameralara da yansıyan anlarda Kaya’nın, Bahçeli’ye “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yerken görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim” dediği görüldü.

Söz konusu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞTI

Oturumda öne çıkan bir diğer detay ise siyasi liderlerin tokalaşması oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra tüm parti gruplarının temsilcileriyle el sıkıştı.

