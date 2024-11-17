CHP'li Milletvekili Murat Bakan açıklamayı Van'da yaptı: Sınırdan her gün en az 300 Afganlı kaçak giriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sınır güvenliği ve yasa dışı göçmen sorununa ilişkin “Van sınırlarımızdan her gün en az 300 Afgan göçmen geçmeye devam ediyor. Duvar burada göçü engelleyici değil sadece geciktirici etki yaratıyor... Birçok bölgeden geçen göçmenlerin yanlarında gelirken aynı zamanda bir kısmının uyuşturucu getirdiğini ve ticaretini yaptığını, çantalarında yarım kilo, bir kiloluk paketlerle gelerek Van’daki, İzmir’deki çocuğumuzu zehirleyen uyuşturucu ticaretine de sebep olduklarını tespit etmiş olduk” ifadeleri dikkat çekti.

"EN AZ 300 TANE HER GÜN AFGAN GÖÇMEN GEÇMEYE DEVAM EDİYOR"

CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Van İl Başkanlığı’nda sınır güvenliği ve yasa dışı göçe ilişkin açıklama yaptı.

“Biz Türkiye’de göç meselesinin Türkiye’nin en önemli ulusal güvenlik sorunlarından biri olduğunu düşünüyoruz" diyen Bakan, "Van’dan yasa dışı göçmenlerin giriş yaptığını söylüyorduk. Bununla ilgili sayılar da veriyorduk. Özellikle Afganistan, Pakistan ve hatta Bangladeş’ten ve İran’dan bir göç akını sınırlarımıza geliyor. Ancak İçişleri Bakanlığı ısrarla ‘Sınırlarımızdan kuş uçmuyor, sınırlarımızdan hiçbir kaçak göçmen geçmiyor’ diyordu. Biz bu bilgileri buraya gelerek yerinde teyit etmek istedik. İki gündür burada bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlerle, konuyla ilgili çalışan gazetecilerle, gittiğimiz özellikle Özalp ve Saray ilçelerinde köylerde köylülerle görüşerek ve sokakta halkla yaptığımız görüşmeler neticesinde bizim bu zamana kadar söylediğimiz rakamların doğruluğunu teyit ettik. Şu an hali hazırda günlük bizim Van sınırlarımızdan en az 300 tane her gün Afgan göçmen geçmeye devam ediyor. Duvar burada göçü engelleyici değil sadece geciktirici etki yaratıyor. Duvar üzerinden çok rahatlıkla geçebiliyorlar. Büyük gruplar halinde gelmiyorlar. İran sınırında önce İran Tahran’a, oradan Tebriz üzerinden bizim sınırımıza geliyorlar. O büyük gruplar araçlara sığabilecek 30’arlı, 70’erli gruplara bölünüyorlar ve bizim sınırlarımızın farklı noktalarından geçiyorlar. Hava koşullarının kötü olduğu, dronların çalışmadığı, termal kameralarının görüş kabiliyetini yitirdiği aynı anda birçok noktadan geçtikleri için sınır güvenliği yeterli olmuyor" dedi.

“UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILIYOR”

Yapılan tespitlerde 'göçmenlerin yanlarında gelirken aynı zamanda bir kısmının uyuşturucu getirdiğini' söyleyen Bakan, " Uyuşturucu getirdiğini ve ticaretini yaptığını, çantalarında yarım kilo, bir kiloluk paketlerle gelerek Van’daki, İzmir’deki çocuğumuzu zehirleyen uyuşturucu ticaretine de sebep olduklarını tespit etmiş olduk. Dün itibarıyla Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün basın bülteninde 21 tane kaçak göçmenin sınırdan geçtikten sonra yakalandığı teyit ediliyor. Dolayısıyla bu kadar Afgan’ın buraya gelmesi ‘sınırdan kuş uçmadığı’ söyleminin bir yalandan ibaret olduğunu gösteriyor." dedi.

“TÜRKİYE’NİN DERHAL İRAN İLE MÜZAKERE SÜRECİNE BAŞLAMASI GEREKMEKTEDİR”

‘Göç Politikaları Kurulu’ kurduklarını ve Van ile başladıkları ziyaretlerin Ağrı, Kilis, Hatay gibi diğer sınır illerinde devam edeceğini söyleyen Bakan, “Biz iki şey söylüyoruz. Bir, sınır güvenliğimizi sağlayacağız. İki, Türkiye’deki yasa dışı ve geçici koruma altında her kim varsa bir plan dahilinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Burada yaptığımız çalışmaların temel amacı ve hedefi budur” dedi.

Bakan, “Sadece Türkiye’yi değil tüm ülkelerin göç politikalarını takip ediyoruz. Türkiye derhal bu konuyla ilgili çalışma yapması lazım. Avrupa Birliği kendi sınırları dışındaki göçü kontrol etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Tüm ülkeler bununla ilgili tedbir alıyor. Türkiye’nin de derhal İran ile diplomatik bir müzakere sürecine başlaması gerekmektedir. Buraya gelenlerin geri gönderilme süreci ve gelen yasa dışı göçün İran’da durdurulmasıyla ilgili tedbirin alınması gerekmektedir” diye konuştu.