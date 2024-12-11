CHP'li milletvekiline ait araç kaza yaptı, şoför alkollü çıktı. İlk işi plakayı sökmek oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks araç, Ataşehir’de kazaya karıştı. Araç sürücüsü 1.96 promil alkollü çıkarken, otomobil otoparka çekildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Kümesi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.O.K. idaresindeki 34 EUZ 021 plakalı lük otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.

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ARACIN PLAKALARINI SÖKEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kaza sonrası araç sürücüsü otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede lüks aracın, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı belirlendi.

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Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı esnada araç sürücü olduğunu iddia eden bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek durumu anlattı. Sürücüye polis ekipleri tarafından alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda araç sürücüsünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan araç otoparka çekildi.

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