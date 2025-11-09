Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Dokunulmazlık dosyalarının sunulması ile siyasette tartışmalar yeniden alevlendi.

"İBRET OLMASI İÇLERİNDEN SEÇİLEBİLİR"

AKP'li Şamil Tayyar, televizyon kanalında çıktığı bir programda adeta CHP'li vekillere 'dokunulmazlık' tehdidinde bulundu.

Tayyar, "Dokunulmazlık hakaret etmek için kalkan hale getirildi" ifadesini kullanırken "Milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir. Ali Mahir Başarır bunu fazlasıyla hak etti" dedi.

"İBRETLİK BİR TİP VARSA O SENSİN"

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, Şamil Tayyar'ın geçmiş yıllardaki FETÖ'ye dair sözlerini hatırlattı.

Başarır'ın paylaşımında yer alan video 2012'den bir programa ait. Tayyar, TV8'de çıktığı "AK Parti cemaat ile kavga mı ediyor" konulu bir programda "Benim tek referans noktam var. O da sayın Fethullah Gülen" ifadelerini kullanıyor.

Başarır, sosyal medya paylaşımındaki postta şu sözlere yer verdi:

İbretlik bir tip varsa o sensin!

2012’de övdüğün, “Tek referans noktam” dediğin FETÖ’nün taktikleriyle, bugün hala siyaset kurumunu esir almak istiyorsun.

Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun.

Bu ülke artık o numaraları yutmaz!