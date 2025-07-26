CHP’li Murat Bakan: Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır! 2 askerimiz şehit olmuştu…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan ve aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin, “Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli! Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır! Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik hizmetinde bulunan 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlere yapılan ilk otopsinin sonuçlarını açıkladı. Öte yandan Bakanlık, 5 askerin tedavi altında olduğunu bildirdi.

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapıldı.

Konu ile ilgili idari tahkikat başlatıldı.

BAKAN: ORDUDAN DERHAL İHRAÇ EDİLMELİDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, hayatını kaybeden 2 şehidimiz için sebep olanların ‘ihraç edilmeli’ çıkışında bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden şu tepkiyi dile getirdi:

“Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli! Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır! Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir. Ben bir milletvekili olarak bu sürecin takipçisi olacağım. Bu çocukların hesabını sormadan, bu işin peşini bırakmayacağım. Hayrullah'ın da, Semih'in de vebali hepimizin omzundadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."