CHP'li Murat Bakan'dan Ali Yerlikaya'ya: Halktan sığınmacılar konusundan gizlediğiniz başka şeyler var mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük" açıklamasına CHP’den sert tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı’na sorular yöneltti.

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan @AliYerlikaya, sığınmacılarla ilgili 'çaresizlik' içeren açıklamanızı bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum! Ülkemizin uzun süredir ağır bir yük olarak sırtında taşıdığı kaçak göçmen krizi sosyo-ekonomik bir sorun ve aynı zamanda bir 'Milli Güvenlik' sorunu haline gelmiştir. Farkında mısınız? Bu krizin öznesi ve ardından izleyicisi olan mevcut iktidar, duruma o kadar duyarsız ve kontrolü kaybetmiş vaziyette ki, ülkenin İçişleri Bakanı’nın evinde dahi Suriyeli sığınmacılar kayıtlı!

'KAPALI NÜFUS SAYIMINI NE ZAMAN YAPACAKSINIZ?'

Bugün yaptığınız açıklamada; 'bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek, 729 bin Suriyeli’nin beyan ettiği adreste yaşamadığı bilgisini paylaştınız. Sayın Bakan @AliYerlikaya, sığınmacılarla ilgili toplumdan sakladığınız başka şeyler de var mı? Bu nedenle mi konu hakkında verilen onlarca soru önergesini yanıtsız bırakıyorsunuz? İçişleri Bakanı olarak sizin dahi sayısını bilmediğiniz ülkemizde ne kadar kaçak yabancının bulunduğuna dair kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksınız?

Ayrıca bu sayımda 'AB Göç ve İltica Paktı’nda' olduğu gibi biyometrik veri toplamalısınız! Böyle bir planınız olmadığını biliyoruz, bunu yapmalı ve bu verileri kamuoyu ile paylaşmalısınız! Ülkemize düzensiz, kaçak şekilde giriş yapan kişilere 'gel adres beyanında bulun, başvuru yap' diyorsunuz, bunlar yapılınca kaçakları düzenli göçmen sayıyorsunuz, bizlerden de 'sorun yok, düzenlilermiş' dememizi bekliyorsunuz.

Tüm bunlar olurken, bir de 'baktık evde yoklardı' diyorsunuz. Bu açıklamalarınızdaki çaresizlik karşısında bir kez daha soruyorum: Halktan göçmenler konusunda gizlenen başka şeyler de var mı Sayın @AliYerlikaya?"

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük" açıklamasına tepki gösteren CHP’li Murat Bakan, "Bu açıklamalarınızdaki çaresizlik karşısında bir kez daha soruyorum, halktan göçmenler konusunda gizlenen başka şeyler de var mı?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Türkiye'deki kayıtlı 3 milyon 103 bin Suriyeli sığınmacının 729 bininin devlete bildirdikleri adreslerde bulunamadığını ifade etmişti.

Yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Yabancıların tamamının adres beyanlarında oturup oturmadıklarına baktık. Tamamını büyük bir titizlikle araştırdık. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını tespit ettik. Onlara 90 gün süre vermiştik. Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar da ilettik. 90 günden sonra 2 ay daha süre veriyoruz fakat bu kez verdiğimiz tüm hizmetleri askıya alacağız” dedi.

Göçü kaynağında çözme yöntemleri sayesinde 4 milyon göçmenin durdurulduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göçü biz de kaynağında çözmek istiyoruz ve Suriye’nin kuzeyindeki 3 harekatın bir sebebi de zaten bu. Artık oradan da göç almıyoruz. Orada onlara güvenli bir bölge oluşturduk. O bölgede bize doğru gelme potansiyeli olan 4 milyonun üzerindeki insan durduruldu. Hayatlarını orada sürdürüyorlar. 2016’dan bugüne kadar da 678 bin kişi o bölgeye gönüllü, güvenli, onurlu dönüş yaptı. Düzensiz göçle ilgili sınırlardaki duvarlar ve yanındaki etkin güvenlik sistemleri sayesinde bu kabine dönemi itibarıyla 202 bin 705 kişinin sınırlarımızdan girişi engellendi. 4 Haziran 2023 ila 4 Haziran 2024 tarihleri arasında 163 bin 745 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik” ifadelerini kullandı.