İktidarın İmralı süreci adımları sürüyor. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüşmesi için İmralı'ya heyet gönderip gönderilmemesi gerektiğini görüştü. CHP İmralı'ya aday göndermeyeceğini açıkladı. 'Komisyonda kalmaya devam edeceğiz' diyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in 'teknolojik yöntemlerle görüşme sağlanabilir' diyerek "Bu ısrarın çözüm sürecine hangi katkıyı sağlayacağına ikna değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Emir'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"Bugünkü komisyonda İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği konusu görüşüldü. Biz şu ana kadar 3 kez kapalı toplantı yaptık. MİT Başkanı, TSK görevlileri geldi milli savunmayla ilgili bilgileri bizimle paylaştılar. Ama artık İmralı toplantılarının açık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplantı kapalı olacağı için katılmama kararı aldık.

'TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE GÖRÜŞME SAĞLANABİLİR'

CHP olarak tarihsel bir tutarlık içinde Kürt meselesinin çözümünü hep savunduk ve savunuyoruz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar arkasındayız. Milletten bir şey saklamadan çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak geldiğimiz aşamada Kayyum sürmektedir. İnsanlar aylardır Cezaevinde. Demokrasimiz darbeci bir kuşatma altına alınmıştır. Böyle bir dönemde iç sorunlarına çözüm bulunması gerekirken İmralı'ya gidilip gidilmemesi konusunun bir önemi yoktur. Zaten bir heyet İmralı'ya gidip gelmektedir. Teknolojik imkanlardan yararlanılarak görüşülebilir... Bu ısrarın çözüm sürecine hangi katkıyı sağlayacağına ikna değiliz. Partimizden İmralı'ya aday göndemeyeceğiz. Doğru bulmuyoruz. Komisyonda kalmaya devam edeceğiz.

AKP uzunca bir süredir olması gerektiği gibi sahiplenmeyen bir parti. Devlet birimleri süreci aktif ilerletiyor. Ama Erdoğan uzak durmaktadır. Ama bugün de anlaşıldı ki her parti net tavır almalı."