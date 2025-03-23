CHP'li Murat Emir'den terör soruşturması ile ilgili şok iddia

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CHP'li Murat Emir'den terör soruşturması ile ilgili şok iddia

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, terör soruşturmasında adli kontrol kararının çıktığının henüz doğru olmadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise terör soruşturmasında adli kontrol kararının çıktığının henüz doğru olmadığını vurguladı. Emir, "Terör dosyası henüz görüşülmedi, adli kontrol kararı çıktığı henüz doğru değil" dedi.

TERÖR SORUŞTURMASINDA ARA KARAR VERİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanırken, terör soruşturması için mahkeme ara karar verdi. Birazdan terör soruşturmasından karar açıklanacak.

19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde ifadesinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu iki ayrı soruşturmadan da tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

"DELİL KARARTMA" VE "KAÇMA" ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 2 saat ifade verdi. İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "delil karartma" ve "kaçma" şüphesiyle tutuklanırken, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise ara karar verildi.

EMİR: TERÖR DOSYASI HENÜZ GÖRÜŞÜLMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise terör soruşturmasında adli kontrol kararının çıktığının henüz doğru olmadığını iddia etti. Emir, "Terör dosyası henüz görüşülmedi, adli kontrol kararı çıktığı henüz doğru değil" dedi.

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