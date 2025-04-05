CHP'li Murat Emir'den 'zam' tepkisi: Millet seni affetmeyecek

Kaynak: ANKA
CHP'li Murat Emir'den 'zam' tepkisi: Millet seni affetmeyecek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir EPDK’nın duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına sosyal medyadan tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir EPDK’nın duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına tepki gösterdi. Emir, "Ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe; Konut abonelerine yüzde 25, Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, -Sanayiye yüzde 10, -Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4, -Doğalgaza da yüzde 20 - 24 arasında zam geldi! Millet seni affetmeyecek” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı zam haberine tepki gösterdi. Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saatler önce ‘ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe ;

-Konut abonelerine yüzde 25,

-Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15,

-Sanayiye yüzde 10,

-Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4,

-Doğalgaza da yüzde 20

-24 arasında zam geldi!

Millet seni affetmeyecek!!!"

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