CHP'li Namık Tan: Sizin milli davanız Kıbrıs değil, davanız banka hesaplarınız

CHP tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli “yolsuzluk ve rüşvet” iddialarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

“MİLLİYETÇİLİK SLOGANI ALTINDA KİRLİ ÇIKARLAR GİZLENİYOR”

Tan, konuşmasında iktidar ortaklarını yerli ve milli kavramlarını istismar etmekle suçlayarak, “Yerlilik ve millilik sloganlarını kendilerine kalkan yapmışlar. Suçları dile getirildiğinde bu saldırının Türkiye’ye yapıldığını söyleme cüretini gösteriyorlar,” dedi. Kıbrıs’ın Türkiye açısından partiler üstü milli bir dava olduğuna vurgu yapan Tan, AKP hükümetlerinin 20 yıllık sürede Kıbrıs’ı yasa dışı faaliyetlerin merkezi haline getirdiğini ileri sürdü.

“KKTC, KARA PARA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ”

Kıbrıs’ta binlerce şehit verildiğini hatırlatan Tan, gelinen noktada KKTC’nin kumar, fuhuş, yasa dışı bahis, insan ve silah kaçakçılığı ile kara para aklama faaliyetleriyle anıldığını savundu. Tan, bu sürecin son 20 yılda hızlandığını ve gelinen noktanın utanç verici olduğunu belirtti.

“HAKAN FİDAN’A YÖNELİK İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI GEREKİR”

Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında gündeme gelen iddialara da değinerek, Fidan’ın adı organize suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın öldürülmesinden sonra gündeme gelen kaset iddialarıyla anıldığını belirtti. Tan’a göre, Falyalı’nın ortağı Yasin Ekrem Serim’in Lefkoşa’ya büyükelçi olarak atanması bu iddiaları güçlendiriyor. Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla değil, İletişim Başkanlığı yoluyla açıklama yapmasını da eleştiren Tan, bu yaklaşımı “basit bir sıyrılma çabası” olarak nitelendirdi.

“DÖRT TÜRK CUMHURİYETİ GÜNEY KIBRIS’A BÜYÜKELÇİLİK AÇTI, İKTİDAR SESSİZ”

Tan, Kıbrıs’ta müzakere süreci yerine çözümsüzlüğün tercih edildiğini öne sürerek, iktidarın asıl amacının adadaki yasa dışı ekonomik ilişkileri korumak olduğunu savundu. Ayrıca, dört Türkî Cumhuriyetin Güney Kıbrıs’a büyükelçilik açmasına hükümetin sessiz kalmasını da eleştirdi. Tan, “Kıbrıs davamıza leke süren bu iddiaların aydınlatılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuralım. Aksi takdirde, Hakan Fidan’ı her fırsatta istifaya davet edeceğiz,” dedi.

AK PARTİ VE CHP’DEN KARŞILIKLI YANITLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise TBMM’nin mahkeme olmadığını vurgulayarak, “Konu edilen iddialarla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Suç duyurusunda bulunulur, yargı süreci işler. Somut delil varsa mahkemeler gereğini yapar,” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Kuzey Kıbrıs’ın töhmet altında kaldığını belirterek, “Araştırılmaması utanç verici olur. TBMM mahkeme değildir ama mahkemelere ışık tutar,” dedi. Başarır, geçmişte Susurluk skandalı sonrası kurulan komisyonu hatırlatarak, benzer bir adımın şimdi de atılması gerektiğini savundu.