CHP'li Okakın: "Tek tek hesaplaşacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "İtibar suikasti operasyonunuzun farkındayız. Günlerdir asılsız iddialar ile Türkiye'yi büyük değişime hazırlayan kadrolar olarak, sosyal medya hesapları üzerinden saldırı altındayız. Kalbimizi acıtan tüm bu asılsız iddia ve iftiraları ortaya atan, satın alan, yayan, zorbalık konusu haline getiren, anonim hesapların arkasına saklanıp insanların haysiyetiyle oynayan her kişiyle yargı önünde tek tek hesaplaşacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine ve partisine yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Okakın, CHP’yi hedef alan karalama kampanyalarının sistematik şekilde yürütüldüğünü belirterek, hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.

“İtibar suikasti operasyonunuzun farkındayız” diyen Okakın, asılsız iddialarla kendisinin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Okakın, “İnsan onurunun kaldıramayacağı aşağılık yorumlarla karşı karşıya bırakıldık. Şerefimiz ve ailelerimiz, asılsız iddia ve iftiralarla yok sayıldı” ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal medya üzerinden saldırılar yürütüldüğünü kaydeden Okakın, “Anonim hesapların arkasına saklanıp insanların haysiyetiyle oynayan her kişiyle yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

İstanbul’a özel bir karalama ajandası yürütüldüğünü vurgulayan Okakın, “Önce birer birer yol arkadaşlarımızı aldılar, sonra canımızı, Ekrem İmamoğlu’nu esir aldılar” ifadelerini kullandı.

Kendi siyasi geçmişine değinen Okakın, genç yaşlardan itibaren CHP örgütü içinde aktif rol aldığını belirterek, “Ben sadece bu yolun evladıyım, tüccar değilim. Bizim sınıfsal onurumuza halel getirmeye sizin gücünüz yetmez” dedi.

CHP içinde gençlerin ve kadınların siyasette aktif rol oynamaya devam edeceğini vurgulayan Uzun Okakın, “Cumhurbaşkanı adayı içerideyken, sizin zulmünüzden korkan sizden beter olsun” diyerek muhalefete yönelik baskılara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.