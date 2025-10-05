CHP'li Ömer Fethi Gürer: Bordrolarında yer alan ek ödemeler emekli maaşına yansımıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memur emeklilerinin aylıkları arasındaki farka yönelik soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği yanıtı değerlendirirken, "Bugün emekli memurlar çalışırken aldıkları maaşın çok altında bir ücretle yaşam savaşı veriyor. Bordrolarında yer alan ek ödemeler emekli maaşına yansımıyor. Bu hak gasbıdır. Bakanlık, teknik açıklamalarla bu gerçeği gizleyemez. Emekli memurların ücretlerinde acilen iyileştirme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gürer, yaptığı açıklamada, Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini belirtti. Gürer, Işıkhan'a şu soruları yönelttiğini bildirdi:

“5510 sayılı kanun nedeniyle 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasında emeklilik maaşı açısından derin bir eşitsizlik yaşanmaktadır. Aynı süre ve aynı şartlarda çalışan memurlar arasındaki bu farkın giderilmesi için yapılan çalışmalar var mıdır? Kamu görevlileri çalışırken bordrolarında yer alan tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmamakta, emeklilik maaşları fiilen çalışırken aldıkları maaşın çok altında kalmaktadır. Emekli memurların hakkı olan bu ek ödemeleri maaşlarına yansıtmayı düzenleyen bir çalışma yapılacak mıdır? Emekli memur maaşlarının alım gücü enflasyon karşısında erimiştir. Geçim sıkıntıları artmıştır. Ücretlerinde bir iyileştirme düşünülmekte midir?”

Bakan Işıkhan ise verdiği yanıtta 1999 ve 2008 yıllarında yapılan sosyal güvenlik reformlarını hatırlattı, reformların temel amacının sistemin sürdürülebilirliği olduğunu belirtti. Işıkhan, ödenen prim ve bağlanacak aylık arasındaki bağın güçlendirildiğini ifade ederek, farklı dönemlerde çalışmaya başlayanlar için farklı aylık bağlama oranları uygulandığını, bu nedenle emekli maaşlarında farklılıkların ortaya çıktığını kaydetti.

GÜRER: “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADI ALTINDA EŞİTSİZLİK YARATILDI”

Bakan’ın cevabını değerlendiren Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

“Bakanlık cevabında uzun uzun teknik hesaplamaları sıralıyor ama sorun bu değil. Sorun, aynı işi yapan, aynı süre çalışan memurların farklı emekli maaşı almasıdır. 5510 sayılı yasa, sürdürülebilirlik adı altında büyük bir eşitsizliği beraberinde getirdi. Bugün emekli memurlar çalışırken aldıkları maaşın çok altında bir ücretle yaşam savaşı veriyor. Bordrolarında yer alan ek ödemeler emekli maaşına yansımıyor. Bu hak gasbıdır. Emekli memur maaşlarının alım gücü enflasyon karşısında eridi. Çarşıya, pazara çıktığınızda bunun somut olarak yaşandığını görüyorsunuz. Bakanlık, teknik açıklamalarla bu gerçeği gizleyemez. Emekli memurların ücretlerinde acilen iyileştirme yapılmalıdır.

Memurların eşitlik talebine karşılık verilen cevap, ‘farklı dönemlerde farklı kurallar vardı’ demekten ibaret. Oysa devletin görevi bu adaletsizliği ortadan kaldırmaktır, emekli memurun hakkını teslim etmektir. Sorunu çözmek yerine erteleyen, teknik gerekçelerle üzerini örten bu yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir.”