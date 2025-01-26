CHP’li Ömer Fethi Gürer: Çiftçi, besici refahı sağlanmadan tarımın geleceği sorunsuz olur denemez

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılara değindi. Tarım sektöründe yaşanan sıkıntıların gelecekte daha büyük sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Gürer, "Tarımda 21 ürün grubunda arz açığımız var. Bu açığın kapatılmaması, önümüzdeki süreçte daha ciddi problemlere neden olacak. Gıdaya verilen önemin tarım üzerinden geçtiği unutulmamalı. Çok güzel evleriniz olabilir, silah konusunda güçlü bir ülke olabilirsiniz ama gıda sorunuzu çözemezseniz ne savaşlar kazanılır ne de yaşam sürdürülebilir" ifadelerini kullandı.

"KAMU OLMADAN BU İŞLERİN DÜZELMEYECEĞİ ARTIK GÖRÜLÜYOR"

Gürer, tarımsal desteklerin yetersizliğini eleştirerek, kamu kuruluşlarının çiftçiye destek olması gerektiğini belirtti. Gürer, "TİGEM, Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarının çiftçinin yanında duracak politikalar geliştirmesi lazım. Kamu olmadan bu işlerin düzelmeyeceği artık görülüyor. Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde biri oranında destek çiftçiye verilmesi gerekiyor. İki yılda 800 milyar bütçeden ayrılması gereken tutar ayrılmadı” dedi.

"SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Ziraat Bankası’nın asli misyonuna dönmesi gerektiğini ifade eden Gürer, “Ziraat Bankası’nın tekrar çiftçi kuruluşu olması şart. Üretimde planlama önemli. Bir yıl önceden hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği, ne kadar suya ihtiyaç olduğu belirlenmeli. Suyun az olduğu bölgelerde uygun olmayan ürünlerin yetiştirilmesi engellenmeli. Bu planlamalar kağıt üzerinde kalmamalı, somut adımlar atılmalı" dedi.

"DÜŞÜK ALIM FİYATLARI ÇİFTÇİYİ TOPRAKTAN UZAKLAŞTIRIYOR"

Gürer, düşük alım fiyatlarının tarım sektörünü çıkmaza sürüklediğini belirterek, “Düşük alım fiyatlarından dolayı çiftçi topraktan uzaklaşıyor. 2024 yılında yalnızca hububatta 3 milyon 200 bin ton üretim düşmesi yaşandı. Bu yılki rekoltelerde düşüş yaşanmaması için çiftçiye yeterli desteğin verilmesi gerekirdi ama yine verilmedi.Bu yıl kamunun alım fiyatları çiftçi için önemli olacak. Mayısta buğday için TMO açıklayacağı alım fiyatı enflasyon altında kalmamalı ve girdi fiyatları ile makul kar saptanıp çiftçi mağdur olmayacağı fiyat belirlenmelidir" diye konuştu.

"GİRDİ MALİYETLERİ ARTIYOR"

Türkiye’nin tarım sorunlarının çözümünde küçük aile tipi işletmelerin önemine değinen Gürer, “Yalnızca küçük aile tipi işletmelere verilecek destek, Türkiye’nin tarım sorunlarını çözmeye yeter. Ancak ithalatçı, rantçı, aracı ve yandaş kayırmacı anlayışı terk edilmeli. Tarım kesimi desteklenmeli, üretilen ürünler israf edilmeden değer bulmalı. Girdi maliyetleri artıyor. Girdi fiyatları artıyor bu nedenle de gıda da fiyatlar zor düşer. Girdi maliyetleri düşürülmesi sağlanmalıdır” dedi.

Son olarak, tarıma yapılan yatırımların artırılması ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini ifade eden Gürer, tarımın ülke geleceği için vazgeçilmez bir alan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"TARIM GELECEĞİMİZDİR. GIDA OLMADAN YAŞAM OLMAZ"

"Üreticinin, çiftçinin ve besicinin bu alanda varlığını sürdürebilmesi sağlanmalı. Tarımın sorunları çözülebilir ama bunun için iktidar tarafından çiftçiden yana politikalar geliştirilmesi gerekir. 22 yıl ülkeyi yöneten AKP iktidarı nihayet planlamadan söz etmeye başladı. Tarım sayımı da bir an önce tamamlanıp doğru veriler açıklanmalıdır.Gerçeği görmeden tarımda sorun çözülemez. Çiftçi,besici refahı sağlanmadan tarımın geleceği sorunsuz olur denemez."