CHP'li Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, parti meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla Validebağ Korusu Mustafa Necati Bey Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Birinci sınıf öğrencileri için karne yerine gelişim raporu düzenlenmesine dikkati çeken Özçağdaş, "Çocuklarımızın gelişimlerinin raporlanması, velilere çocuklarıyla ilgili dönütler verilmesi elbette çok önemli. Bunu doğru bir uygulama olarak görüyoruz. Bu raporlar hazırlanmalı ve velilerle paylaşılmalı ancak henüz somut işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlamlandırması mümkün değil. Onlara, üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşımızın olduğu, notla değerlendirilmedikleri ancak emeklerinin karşılıklarını görecekleri ve hatıra olarak saklayacakları bir belge mutlaka verilmeliydi." dedi.

Defalarca gündeme getirmelerine rağmen okulların temizliği ve güvenliğiyle ilgili problemler yaşandığını savunan Özçağdaş, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) ise çocukların eğitim haklarının kısıtlandığını, "güvencesiz ve denetimsiz emek sömürüsünün gerçekleştiğini" öne sürdü.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, bilimsel temelsiz, kimin yazdığı belli olmayan bir sistem olduğunu ileri süren Özçağdaş, bu modelin pilot çalışma yapılmadan 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlandığını söyledi.

Özçağdaş, öğretmen atamalarında mülakat sisteminin verilen sözlere rağmen kaldırılmadığını, atama kontenjanlarının da az olduğunu dile getirdi.

Ücretli öğretmenlik sistemini de eleştiren Özçağdaş, özel okullarda ise yüksek kayıt ücretlerine rağmen öğretmenlerin güvencesiz ortamda asgari ücretle çalıştırıldığını belirtti.

Özçağdaş, CHP olarak fikri, irfanı ve vicdanı hür nesiller yetiştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.