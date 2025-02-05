CHP'li Özçağdaş'tan Sıla bebek davası için dikkat çeken sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Sıla bebeğin ölümüyle ilgili bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Sayın Cumhurbaşkanı, bir benzeriniz var mı acaba? Bu kadar çok çocuğun, gencin, kadının öldüğü bir ülkede aile yılı ilan edip, siyasi sorumluların hiçbirinden hesap sormamak mümkün mü? Türkiye’nin çocukları, gençleri, kadınları için dezavantajlı toplum kesimleri için daha iyi koruma sistemlerine ihtiyacı var... Bu utanç Türkiye’nin utancıdır, sadece suçluların değil" dedi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü. Davayı takip eden CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, duruşma sonrası açıklama yaptı. Özçağdaş, şunları söyledi:

"DAHA İYİ BİR SOSYAL HİZMET SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Türkiye’de maalesef çocuklarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi ve bebeklerimizi koruyamıyoruz. Cuma günü bu davanın kararı, hukuk çerçevesinde verilecek. Buradaki suçlular, iki yaşındaki bir bebeğe yapmış oldukları vicdansızca eylemler nedeniyle cezalarını alacaklar, buna inanıyoruz. Ama burada en temel sorun, Sıla bebeğin 2 Eylül’de aslında hastaneye bir kez gittiğini, devletin sorunu o gün ve ondan öncesinde görmediği ve sonra 8 Eylül’de bu çocuğun hayatını kaybedecek şekilde darp edildiği, istismar edildiği gerçeğidir. Yine bu devletin 18 kez ziyaret edip ölümünü engelleyemediği beş çocuk var. Yine bu devletin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruyamadığı Narin kızımız var, yenidoğan bebekler var. Gidenler için suçlulara ceza vermek elbette hukukun gereği ama bizim ihtiyacımız olan şey Sıla bebeklerin korunmasını sağlamak, toplumun ihtiyacı bu. Daha iyi bir sosyal hizmet sistemine ihtiyacımız var. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden iki avukat vardı burada. Ben Sayın Bakan’a soruyorum, kendi bakanlığı döneminde Sıla bebeği, Narin’i, İzmir’de beş çocuğumuzu, yenidoğan bebekleri, kafası kesilen genç kızlarımızı kaybettik.

"BU UTANÇ TÜRKİYE’NİN UTANCIDIR, SADECE SUÇLULARIN DEĞİL"

Bir ülkede aile yılı ilan etmekle işler çözülmüyor. Mesele çocuğu, kadını, aileyi kamu politikalarıyla koruyabiliyor olmakta. Suçlular elbet de cezalarını alacaklar. Asıl mesele, kendi haklarını savunamayacak olan çocukların, gençlerin, kadınların, ailelerin yanında olmak. Çünkü bu facialar göz göre göre geliyor. Sayın Bakan, Belçika’da da parlamenterlik görevi yapmış birisi, Belçika'da aynı görevi yapan bir bakan, arka arkaya bu kadar çok kayıptan sonra hiçbir şey olmamış gibi makamında oturmaya devam eder miydi? Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Sayın Cumhurbaşkanı, bir benzeriniz var mı acaba? Bu kadar çok çocuğun, gencin, kadının öldüğü bir ülkede Aile Yılı ilan edip, siyasi sorumluların hiçbirinden hesap sormamak mümkün mü? Türkiye’nin çocukları, gençleri, kadınları için dezavantajlı toplum kesimleri için daha iyi koruma sistemlerine ihtiyacı var. Cuma günü davanın sonucunu alacağız ama asıl olan gerçek sorumluların, siyasi sorumluların, bürokratik sorumluların kendi sorumluluklarının gereğini yerine getirmesidir. Bu utanç Türkiye’nin utancıdır, sadece suçluların değil."