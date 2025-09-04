CHP’li Özdemir’den baro tepkisi

AKSARAY / METİN KURT

Türkiye gündemine oturan “CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması” kararı, hukuk ve siyaset tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yargının siyasallaştığı yönündeki iddialara karşı Türkiye’nin birçok il barosu ortak açıklama yaparken, Aksaray Barosu’nun bu açıklamaya imza atmaması dikkat çekti.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Aksaray Barosu ortak açıklamayı sevmiyor galiba.”

ifadeleriyle bu duruma tepki gösterdi.

Barolardan Ortak Çıkış: Hukukun Siyasallaşmasını Reddediyoruz

Adana’dan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin 60’tan fazla barosu, yayınladıkları ortak bildiride, yargı kararlarının siyasallaştığını vurguladı.

Barolar, “Hukukun, muhalif seslere karşı bir aparat olarak kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması, belediyelere kayyum atanması ve son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum kararı, hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA KAYYUM KARARI TEPKİ ÇEKTİ

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ihtiyati tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılmış, yerine kayyum atanmıştı.

Barolar, bu kararın Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na ve demokratik hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı olduğunu savundu. Açıklamada,

“Bir asliye hukuk mahkemesinin, seçim kurulunun denetiminde yapılan bir kongreyi iptal edip yönetimi görevden almasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur.” denildi.

AKSARAY BAROSU SESSİZ KALDI

Ortak bildiride 60’ın üzerinde baronun imzası yer alırken, Aksaray Barosu’nun açıklamaya destek vermemesi eleştiri konusu oldu. CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, bu sessizliği sosyal medya hesabından eleştirerek kamuoyunun dikkatini çekti.

BAROLAR: “HUKUKA AYKIRI KARARLARDAN DÖNÜLMELİ”

Baroların ortak bildirisi, şu cümlelerle son buldu:

“Yargının siyasallaştırılmasını, bir aparat olarak kullanılmasını reddediyoruz. Hukuka ve adalete olan güveni yerle bir edecek haksız kararlardan derhal dönülmelidir. Ancak bu şekilde demokrasiyi özümsemiş, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olabiliriz.”