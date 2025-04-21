CHP'li Özgür Çelik ifade verdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şaibe iddialarına yönelik CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleşen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında aralarında CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifade işlemlerine başlatmıştı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. Soruşturmayı yürüten savcının, soruşturmadaki il başkanları, ilçe başkanları ve delegelerin ifadesini kendisinin alacağı belirtilmişti.

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, "Bu soruşturmanın açılmasının tek sebebi şudur; CHP 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur ve emin adımlarla iktidara ilerlemektedir. Bu soruşturmanın amacı, Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye'nin birinci partisini kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye'nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, şöyle devam etti: "Partinin imajını zedeleyerek, itibarını azaltarak iktidara gitmesini engellemektir. 19 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin amacı da buydu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayının Silivri zindanında oluşunun amacı da buydu."

"TÜRKİYE ÇOKLU KRİZ YAŞIYOR"

"Türkiye'nin birinci partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir ve darbe girişimleriyle, açılan soruşturmalarla, tutuklamalarla, gözaltılarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Neden?" diye soran Çelik, şunları söyledi:

"20 yılı aşkın Türkiye'yi yöneten iktidar, artık Türkiye'yi yönetemez hale geldi. Türkiye'nin sorunlarına artık çözüm üretemiyorlar. Türkiye'nin çoklu kriz ortamının içerisinde aynı anda bir güvenlik krizini yaşıyoruz, kendi yeni doğmuş bebeğini koruyamayan bir iktidar var. Narin'i koruyamayan bir iktidar var, Bolu'daki canlarını koruyamayan bir iktidar var, 6 Şubat depremlerinde vatandaşı enkaz altında bırakan bir iktidar var. Türkiye aynı anda bir güvenlik krizini, bir adalet krizini, bir ekonomik krizi yaşıyor."