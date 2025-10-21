İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 579 sayfalık 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesini açıklamıştı.

İddianamede tanıkların iddialarına göre; Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında 1 milyon dolar, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın ise 5 milyon lira rüşvet konusunda suçlanıyor.

Bugün ise iki vekil hakkında sıcak gelişme yaşanıyor. 10 ay sonra hazırlanan iddianamede, CHP genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında, milletvekili olmaları nedeniyle fezleke hazırlandı.

Fezleke ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.