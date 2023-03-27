CHP'li Öztrak’tan Fatih Erbakan’a ‘Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına müsade etmeyecek’

Öztrak, "Oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini, 13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına, müsaade etmeyecek" dedi.

Bu açıklama, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ve CHP'nin bu duruma verdiği tepki hakkında bir yanıt niteliğinde.

Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin gerçek sorunlarını çözmek için çalıştığını ve siyasi hesapların bu çalışmaları engelleyemeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca, Necmettin Erbakan'ın siyasi mirasını kullanarak siyasi bir çıkar peşinde koşmanın doğru olmadığını ve CHP'nin buna izin vermeyeceğini belirtiyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in tehdit edildiği konusunu gündeme getirdi.

Öztrak, Zengin'in kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasının ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamayacağını söylemesi nedeniyle kendi partisinden saldırıya uğradığını belirtti.

Öztrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu korumak için hiçbir ilke veya değeri feda etmeye hazır olduğunu iddia etti ve Zengin'e destek veren tüm vicdan sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Peki, Özlem Hanım neden tehdit ediliyor? 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kırmızı çizgimizdir' dediği için. Özlem Hanım, 'Kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan yasa, ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamaz' dediği için kendi camiasından saldırıya uğradı. Peki, bu tehditlere, bu saldırılara saray neden sessiz? Çünkü tek adam şahsım rejiminin başı, koltuk telaşına düştü. Onun tek önceliği ne pahasına olursa olsun koltuğunu korumak. Koltuk için feda etmeyeceği hiç kimse, feda etmeyeceği hiçbir ilke ve değer yok. Erdoğan, koltuktan kalkmamak için partisinin grup başkanvekilini feda etmeye dünden hazır. Özlem Hanım, kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

'OĞUL ERBAKAN MERAK ETMESİN'

CHP'li Öztrak, Millet İttifakı'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni referans alarak, Millet İttifakı'nın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Millet İttifakı olarak hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans, istihdam ve afet yönetimi gibi konularda 2 bin 300'den fazla somut hedef, politika ve proje belirlediklerini ifade etti.

Öztrak ayrıca, Cumhur İttifakı'nın, Yeniden Refah Partisi ile imzaladığı protokoldeki düzenlemeleri eleştirerek, "Karşılıksız para basmanın önünü yeniden açacağız" diyerek hazineyi fonlama konusunda sorunlu bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Ayrıca, Fatih Erbakan'ın Erdoğan'a yaptığı eleştirilere atıfta bulunarak, Cumhur İttifakı'nın yolsuzlukla mücadele noktasında yetersiz kaldığını ifade etti.

Öztrak son olarak, Baba Necmettin Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına neden olmayacaklarını belirterek, 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda gereken adımları atacağını ifade etti. (DHA)