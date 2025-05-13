CHP'li Öztürk'ten polis ve bekçiler hakkında soru önergesi: GBT'de edindikleri bilgilerle kadınlara ulaşıyorlar mı?

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztürk, görevli kamu personelinin kişisel verilere erişim yetkisini kötüye kullanmasının ciddi bir güvenlik ve etik ihlali olduğuna dikkati çekti.

GBT sorgularının kadınlar için bir güvenlik önlemi olmaktan çıkıp tehdit aracına dönüştüğünü savunan Öztürk, önergede İçişleri Bakanlığına şu soruları yöneltti:

LOG KAYDI TUTULUYOR MU?

"Polis ve bekçilere hizmet içi eğitimlerde kişisel veri güvenliği ve kadın hakları konularında özel bir eğitim verilmekte midir? Bekçilerin GBT yapma yetkisi var mıdır? Bazı polis ve bekçilerin genç kadınların kişisel verilerine GBT sorgusu ile erişerek onlarla iletişime geçtiği iddiaları doğru mudur? Son bir yılda polis ve bekçilerin GBT sorgusu sonrası genç kadınları sosyal medyada eklediği iddiasıyla bakanlığınıza hiç şikayet ulaşmış mıdır? Ulaşmışsa kaç şikayet ulaşmıştır? İddialar doğruysa ilgili polis ve bekçiler için bir yaptırım uygulanacak mıdır? GBT sorgularında erişilen kişisel bilgiler için log kaydı tutulmakta mıdır? Bu kayıtlarla ilgili memurların kişisel verileri kullanıp kullanmadığı denetlenmekte midir? GBT sorgusuyla elde edilen kişisel bilgilerin kişisel amaçla kullanılması halinde hangi cezai ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu tür suiistimallere karşı kadın yurttaşların şikayetlerini hızlıca iletebileceği özel bir ihbar hattı var mıdır? Bakanlığınız bu iddialar üzerine yeni bir denetim mekanizması kurmayı planlamakta mıdır?"

"KADINLARI RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİALARI KABUL EDİLEMEZ"

Öztürk ayrıca, kişisel veri güvenliği ve kadın hakları konusunda hizmet içi eğitimlerin olup olmadığını ve bu tür suiistimallerin nasıl cezalandırıldığını da sordu. Konuyla ilgili kendilerine ihbarların geldiğini belirten Öztürk, "Görevli memurların devletin yetkisiyle edindiği bilgiye dayanarak kadınları rahatsız ettiği iddiaları kabul edilemez. İçişleri Bakanı konuyla ilgili derhal soruşturma başlatmalı, ilgisi olan tüm personeli görevinden almalıdır. Devletin koruyucu eli, kadına uzanamaz" ifadelerini kullandı.