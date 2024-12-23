CHP'li Pala, Bakan Işıkhan'a Bakanlığın eylem planını sordu

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ocak ayında yürürlüğe girecek 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerini düzenleyen maddesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "İSG hizmetlerinin daha yaygın ve etkili sunulabilmesine ilişkin olarak Bakanlığınızın herhangi bir hazırlığı veya bir eylem planı var mıdır" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun uzun süredir ertelenen ve 2025 yılında yürürlüğe girmesi beklenen maddeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Pala, şunları kaydetti:

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 yılında yürürlüğe girmiş olmasına karşın yürürlük maddesi birçok kez ertelenmiş, son erteleme ile 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve kamu çalışanlarına İSG hizmeti sunulmasının yürürlük tarihi 31.12.2024 olarak belirlenmiştir. Oysa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği (İSG) hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ile kamu kurumlarında İSG hizmeti sunulması konusu hayati önem taşımaktadır. Uzun süredir ertelenen bu uygulamanın, eğer yeni bir erteleme olmazsa 2025 yılından itibaren hayata geçirilmesinin planlandığı bilinmektedir. Bu plan ile birlikte yurt çapında İSG hizmetlerinin nasıl sağlanacağı, kaç işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına ihtiyaç duyulacağı, mevcut kapasitesinin yeterliliği ve bu kapasiteyi artırmakla ilgili girişimler gibi sorular yanıt beklemektedir.”

PALA, BAKAN IŞIKHAN’A ŞU SORULARI YÖNELTTİ:

“2024 yılı sonu itibarıyla, ülkemizdeki toplam işyeri sayısı kaçtır? Kaç işyerleri hâlihazırda İSG hizmeti almaktadır?

2024 yılı sonu itibarıyla, işyerinde çalışan işçi sayısına göre (0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+) işyerlerinin toplam sayısı ve İSG hizmeti alan işyerlerinin sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısı kaçtır? Bu meslek gruplarının ne kadarı aktif olarak çalışmaktadır?

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi ve çalışan sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunması gereken diğer profesyonel insan kaynağının ülke genelindeki işyerlerinin İSG ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olup olmadığı konusunda Bakanlığınızın yapmış olduğu herhangi bir değerlendirme var mıdır?

Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve kamu çalışanlarına İSG hizmeti sunulmasına ilişkin düzenleme 12 yıldır ertelenmektedir. Bu 12 yıllık süre içerisinde söz konusu işyerlerinde İSG hizmeti sunulabilmesine ilişkin Bakanlığınızın hedefleri ve eylem planları neler olmuştur? Neden 12 yıl boyunca söz konusu maddelerin ertelenmesine ihtiyaç duyulmuştur?

Bir kez daha ertelenmemesi halinde, 2025 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve kamu çalışanlarına İSG hizmeti sunulmasına ilişkin düzenleme ile kaç işyerinin İSG hizmeti alma zorunluluğu ortaya çıkacaktır? Bu işyerleri için kaç işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına ihtiyaç duyulacaktır?

İSG hizmetlerinin daha yaygın ve etkili sunulabilmesine ilişkin olarak Bakanlığınızın herhangi bir hazırlığı veya bir eylem planı var mıdır?

İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hemşireleri ve çalışan sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunması gereken diğer profesyonellerin işverene özlük hakları açısından bağlı olmadan özerk bir kamu kurumu tarafından istihdam edilebilmelerine yönelik olarak Bakanlığınızın her hangi bir çalışması var mıdır?"