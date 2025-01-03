CHP'li Pala'dan Bakan Memişoğlu'nu terletecek soru

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde röntgen cihazlarının radyasyon güvenliği sağlanmayan ortamlarda kullanıldığı iddialarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na "Kurşun kaplamanın olmadığı ameliyathane odalarında C kollu mobilize röntgen cihazı kullanılmakta mıdır? Eğer kullanılıyorsa, çalışan etkilenimini ortadan kaldırmak amacıyla hangi önlemler alınmaktadır" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde ameliyathanede kullanılan "C kollu mobilize röntgen cihazı'nın kurşun kaplaması olmayan odalarda da kullanıldığı iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Pala, önergesinde bu uygulamanın sağlık çalışanlarının radyasyona maruz kalma riskini artırabileceğini belirterek, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının açıklanmasını istedi.

"BAKANLIKTAN İVEDİ OLARAK AÇIKLAMA BEKLENİYOR"

Konya Ereğli Devlet Hastanesi hakkındaki bu iddiaların, yalnızca Ereğli’de değil, diğer devlet hastanelerinde de benzer sorunların yaşanıp yaşanmadığı sorusunu akıllara getirdiğini söyleyen Pala, "Eğer iddia doğruysa, eksiklerin acilen giderilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının yaşam ve çalışma hakkının güvence altına alınması çok önemli" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın en kısa sürede tatmin edici bir açıklama yapmasını beklediklerini belirten Pala, "Bu konunun takipçisi olacağız, sağlık çalışanlarının hak ettiği güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KURŞUN KAPLAMANIN OLMADIĞI AMELİYATHANE ODALARINDA C KOLLU MOBİLİZE RÖNTGEN CİHAZI KULLANILMAKTA MIDIR?"

CHP'li Pala, Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"-Kurşun kaplamanın olmadığı ameliyathane odalarında C kollu mobilize röntgen cihazı kullanılmakta mıdır?

- Eğer kullanılıyorsa, çalışan etkilenimini ortadan kaldırmak amacıyla hangi önlemler alınmaktadır?

- Radyasyon alanında çalışan kişilerin çalışmaları sırasında ameliyathanede maruz kaldıkları radyasyon dozu ölçülmekte midir? Ölçülüyorsa, en son ölçüm ne zaman yapılmıştır? Ölçüm sonuçları nasıldır?

- Radyasyon etkilenimi söz konusu olan sağlık çalışanlarının tamamının kişisel dozimetreleri var mıdır?

-Radyasyonla çalışanların maruz kaldıkları radyasyon dozunu mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak ve radyasyon doz limitlerinin aşılmamasını temin etmek için ne sıklıkla kişisel dozlar izlenmektedir?"