CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 4 Mart Dünya Obezite Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 4 Mart 2025 Dünya Obezite Günü dolayısıyla artan obezite sorununa yönelik acil eylem çağrısında bulunduğunu belirten Pala, bu yılın teması olan "Sağlıklı bir gelecek inşa etmek: Önleme ve bakım yoluyla obeziteyle mücadele"nin hükümetlerin, sağlık sistemlerinin ve toplumların obezitenin önlenmesine ve bakımına öncelik vermeleri için bir çağrı niteliğinde olduğunu aktardı.

"ÜLKEMİZDE YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 66,8’İ FAZLA KİLOLU, YÜZDE 32,1’İ İSE OBEZ"

Türkiye'nin DSÖ Avrupa Bölgesi’nde obezite prevalansı bakımından en yüksek oranlara sahip ülkelerden biri olduğunu kaydeden Pala, "Ülkemizde yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, yüzde 32,1’i ise obez olarak sınıflandırılmaktadır. Bu durum, Türkiye’yi dünya obezite sıralamasında üst basamaklara yerleştirmekte ve sorunun aciliyetini artırmaktadır. Ayrıca, her dört çocuktan birinin fazla kilolu veya obez olduğu tespit edilmiştir. Bu gerçek, ilerleyen yaşlarda diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların ortaya çıkma riskini yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki sosyoekonomik eşitsizliklerin obezite sorununu derinleştiren faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Pala, "Gelir adaletsizliği, eğitim yetersizliği, işsizlik oranlarının yüksekliği ve toplu taşıma olanaklarının kısıtlılığı gibi etkenler, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzını beslemektedir. Bunun yanında, kentleşme süreciyle birlikte kırsal bölgelerden şehirlere göç eden ve düşük gelir düzeyinde yaşayan kalabalık ailelerin sağlıklı gıdaya erişimi iyice kısıtlanmakta, fiziksel aktivite olanakları ise azalabilmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"PESTİSİT VE KATKI MADDELERİ KONUSUNDA DAHA SIKI DENETİMLER YAPILMALIDIR"

Kayıhan Pala, ülkedeki obeziteyle mücadele için şu çağrılarda bulundu:

"Gıda ve Tarım Politikalarının iyileştirilmesi. Gıda kodeksi ve üretim prosedürleri, sağlıksız gıdaların üretim ve piyasaya sunumunu sınırlayacak şekilde güncellenmelidir. Pestisit ve katkı maddeleri konusunda daha sıkı denetimler yapılmalıdır. Shrinkflasyon gibi tüketiciyi aldatıcı uygulamaların takip ve yaptırım mekanizmaları geliştirilmelidir.

Yüksek kalorili, şekerli gıdalar üzerinde daha etkin ve caydırıcı vergilendirme politikaları uygulanmalı; sağlıklı gıdaları teşvik edici vergi kolaylıkları gündeme getirilmelidir. Gelir düzeyi düşük kesimler için ‘sağlıklı beslenme destek paketleri’ ve gıda sübvansiyonları oluşturulmalıdır.

Besin değeri düşük ürünlerin etiketlerinde uyarılar belirgin hale getirilmeli; özellikle çocuklara yönelik sağlıksız gıda reklamları sıkı denetim altına alınmalıdır. Hem tüketici dernekleri hem de ilgili kamu kurumları etiketlerdeki hileli uygulamalara karşı düzenli kontroller yürütmelidir.

"YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLEREK SOSYAL REFAH ARTIRILMALIDIR"

Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığıyla ilgili eğitim programları yaygınlaştırılmalı; okul müfredatlarına etkin bir biçimde entegre edilmelidir. Şehir planlama politikaları, yeşil alanları, çevreci ulaşımı ve spor tesislerini artırarak fiziksel aktiviteyi teşvik edecek şekilde düzenlenmelidir.

Gelir adaletsizliklerini gidermek ve düşük gelirli kesimlerin sağlıklı gıdaya erişimini artırmak için kapsamlı sosyal politikalar uygulanmalıdır. İstihdamı geliştirecek, eğitim ve sağlık hizmetlerini herkes için ulaşılabilir kılacak politikaların yanı sıra, yaşam koşulları iyileştirilerek sosyal refah artırılmalıdır."