CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2026 yılı bütçesinde tarıma ayrılan paya ilişkin, "Burada parasızlıktan, imkansızlıktan bahsedemez, başka gerekçe gösteremezsiniz. Tamamen iktidarın temel bir tercihidir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidar politikasının "kötü sonuçlarını" gördüklerini, temel sorunların yürütülen "politika" nedeniyle arttığını ileri sürdü.

Ülkedeki sorunların bilindiğini ancak bilerek çözülmediğini savunan Sarıbal, 2026 yılı bütçesini de değerlendirdi.

Bütçede, emeğin, işçinin, köylünün, küçük esnafın "öncelenmediğini" öne süren Sarıbal, "Tefecileri, yandaşları, büyük şirketleri önceleyen, onları ayakta tutan bir mekanizmaya dönmüş durum." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, bütçenin tarıma ayrılan payının üretime ayrılmadığını, bunun yerine tüketim, ithalat ve bağımlılığın öngörüldüğünü iddia etti.

Bütçede tarım için ayrılan payın yetersiz olduğunu söyleyen Sarıbal, şunları kaydetti:

"Burada parasızlıktan, imkansızlıktan bahsedemez, başka gerekçe gösteremezsiniz. Tamamen iktidarın temel bir tercihidir. Bu tercihi, ekonomik olarak batırdığı ülkeyi tekrar ayakta tutabilmek için halkın sırtına yüklediği yük, o yükün altında hem halkı hem çiftçiyi daha fazla ezen mekanizmaya dönüştürmüştür. 2 trilyon 750 milyar lira faize ödeyeceksiniz, 168 milyar lira çiftçiye destek vereceksiniz, 16,4 kat. Sadece bu değil."