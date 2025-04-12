CHP'li seçmeni aşağılayan sözde iletişimci... “Dolar 10 TL olmaz” diyen Berat Albayrak’ın şimdi ne yaptığını açıkladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevinde istifa ettiğinden bugün kadar sessizliğini koruyordu. Sırra kadem bastığı konuşulan Albayrak’ın neler yaptığına ilişkin Saray’ın yeni Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Ali Saydam yeni bilgiler paylaştı. Saydam, “Sayın Dr. Berat Albayrak’ın ne yaptığını merak edenlere net yanıt: Berat Bey çalışıyor…” dedi.

CHP’Lİ SEÇMENİ AŞAĞILAYAN SARAY’IN SÖZDE İLETİŞİMCİSİ ERDOĞAN’IN DAMADI ALBAYRAK’IN NELER YAPTIĞINI ANLATTI

Erdoğan’ın imzasıyla Saray’ın yeni Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi olan sözde iletişimci Ali Saydam, “doların 10 TL olmasını çok beklersiniz” sözleriyle bilinen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı köşe yazısında değindi. Daha geçen gün CHP’li seçmene ‘cazgır’ tanımlaması yaparak aşağılayan Saydam, herkesin merak ettiği Erdoğan’ın damadı Albayrak’ın neler yaptığını anlattı.

“BERAT BEY ÇALIŞIYOR…”

Çevremdeki herkeste bir merak. Berat Albayrak ne yapıyor?.. Ne yapacak?.. Sayın Bakan bütün merakları giderecek kıymetli bir sürecin işaretini vermiş…” diyen Saydam, Bir düşünce kuruluşu olan Enstitü Sosyal Instagramı’nı işaret ederek, “Berat Bey, nisan ayında 3 seminerden oluşan programın yönetimini üstlenirken adını da “Burası Neden Çok Önemli” olarak belirlemiş. Sayın Dr. Berat Albayrak’ın ne yaptığını merak edenlere net yanıt: Berat Bey çalışıyor… Salı günü ilk seminer gerçekleşmiş” dedi.

“BİR CİSİM YAKLAŞIYOR!”

Saydam ikinci seminerin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirtirken, konusunun da ekonomi olduğunun altını çizdi. Üçüncü seminerde ise dünyanın nereye gittiğini tartışacaklarını belirten Saydam, ilk seminerde akılda kalan sözün ise “Bir cisim yaklaşıyor!” ifadesi olduğunu söyledi. Saydam bu sözleri Erdoğan’ın ABD’nin Cin’e uyguladığı vergilere ilişkin “Şiddetli bir kasırga yaklaşıyor” ifadeleriyle tanımladı.