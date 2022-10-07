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CHP’li Sertel: Maske cezalarını ödeyenlerin paraları da faiziyle iade edilmeli

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP’nin torba kanun teklifinde yer alan pandemi sürecinde maske takmayanlara verilen para cezalarının silinmesine ilişkin düzenlemeyi 6 ay önce kendisinin teklif ettiğini belirterek, “Geç de olsa seçim dönemine girince iktidara bizim önerimizi aynen uygulamak düştü. Hayırlısı olsun. Ancak geçmişte bu cezayı ödeyenlerin paralarının mutlaka faiziyle birlikte geri ödenmesi gerekir” dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:44
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CHP’li Sertel: Maske cezalarını ödeyenlerin paraları da faiziyle iade edilmeli

CHP’li Sertel: Maske cezalarını ödeyenlerin paraları da faiziyle iade edilmeli
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu torba kanun teklifinde yer alan maske takmayanlara verilen para cezalarının silinmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Bu cezalarla ilgili Nisan 2022 tarihinde bir kanun teklifi verdiğini anımsatan Atila Sertel, şunları söyledi:

“Pandemi sürecince Türkiye’de maske takmadığı gerekçesiyle, bazı kurallara uymadığı gerekçesiyle, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle insanlarımıza cezalar yazılmıştı. Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu’na göre bazı kişilere maske takmadığı gerekçesiyle veya bazı kişilere maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle 392 lira para cezası kesilmişti. Ben de 18 Nisan 2022 günü bir kanun teklifi vermiştim. Ekonomik koşulların çok ağırlaştığı pandemi süresince birçok insana kesilen cezaların affedilmesi noktasında bir yasa teklifi sunmuştum. Fakat bu yasa teklifini AKP ne komisyonlara getirdi ne de dikkate almadı. CHP'li bir milletvekili olarak, vatandaşımızın hakkını hukukunu var gücüyle savunan insanlar olarak bu kanun teklifini hazırlamıştım. Ve o kanun teklifinde şunu söylemiştim. Bazı kişiler bu cezayı ödemişti. Bu nedenle ceza kesildikten sonra parayı ödeyenlerin paralarının da faizi ile birlikte iade edilmesini o kanun teklifi içerisinde istemiştim. Şimdi AKP bu kanun teklifini, torba yasa içerisinde Meclis’e getiriyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun pek çok önerisini önce reddeden, görmezden ve duymazdan gelenler Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerileri doğrultusunda pek çok düzeltmeyi ve halk yararına olan kanunları çıkarmak zorunda kaldılar.”

“ÖDEYENLERİN PARALARI İADE EDİLMEZSE GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ”

Çözüm konusunda adım atılmasına çok sevindiğini belirten Sertel, “Ancak geçmişte bu cezayı ödeyenlerin paralarının mutlaka faiziyle birlikte geri ödenmesi gerekir. Çünkü çok büyük haksızlık olur. Cezayı ödemeyenleri affederken cezayı ödeyenlerin paralarına el koymak bu iktidara yakışmaz. Bu konuda önerimizi sunacağız. Kanun teklifini gördükten sonra paranın faizi ile iadesi söz konusu değilse genel kurul sürecinde parayı ödeyenlerin paralarının faiziyle birlikte iade edilmesi noktasında girişimde bulunacağız. Bu salgın döneminde kesilen ceza kesilenlerin affedilmesi gerekiyordu. Geç de olsa seçim dönemine girince iktidara bizim önerimizi aynen uygulamak düştü. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

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