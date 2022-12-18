CHP'den belediye çalışanlarına 2 bin lira yardım teklifi: Büyükşehirlere tayini çıkanlar “yandım” diyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in verdiği kanun teklifine göre, Büyükşehir statüsündeki illerde kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görev yapan memur ve sözleşmelilere aylık net 2 bin lira kira yardımı yapılması isteniyor.



Özellikle Büyükşehirlerdeki kiraların önceki yıllara göre 3-5 kat arttığını vurgulayan Sertel, TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile 30 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışan memur ve sözleşmeli personele aylık 2 bin TL kira yardımı yapılmasının amaçlandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklifine göre; “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir statüsünde olan illerde merkezî yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler bünyesinde görev yapmakta olan devlet memurları ve sözleşmeli personele aylık net 2.000 Türk Lirası kira yardımı yapılması isteniyor. Ayrıca bu kira yardımının, her mali yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE’deki (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında arttırılması bekleniyor.”

"BÜYÜKŞEHİRLERE TAYİNİ ÇIKANLAR “YANDIM” DİYOR"

Kanun teklifi ile ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Büyük kentlere tayini çıkan memurlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü ev kiraları geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 200-300 oranında yükseldi ve devlet memurları İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, Adana’ya, Mersin’e Antalya’ya tayini çıktığı zaman ‘yandım’ diye bağırıyor. Çünkü en düşük kira büyük kentlerde 7-8 bin liradan başlıyor ve memurların maaşları kiraya yetmiyor. İşte bu nedenle Meclis’e bir kanun teklifi verdim” dedi.

"MAAŞLARI KİRAYA GİDİYOR"

Büyükşehirlerde görev yapan memurların perişan halde olduklarını dile getiren Sertel, şunları söyledi:

“Milletvekillerine sesleniyorum. Memurların hali perişan. Çocukları ile geldikleri büyük kentlerde maaşlarının üçte ikisi kiraya gidiyor. Lojman yok, barınacak ev yok. En kötü koşullarda yaşasalar bile maaşlarının büyük kısmını kiraya yatırmak zorunda kalıyorlar. O nedenle bütün milletvekillerinin duyarlı olmasını ve memurların maaşlarına kira yardımı yapılması noktasında destek vermesini istiyorum. Memurlar, Samsun’da, Muğla’da, Antalya’da, İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da gerçekten sıkıntı içerisinde. Onlara maddi destek için kira yardımı olan ikişer bin liranın kanunla düzenlenerek verilmesini Meclis’e sundum. Sunmak bizden oylama siyasi partilerden. Bu konuda destek bekliyorum. Destek verenlere de şimdiden teşekkür ediyorum.”