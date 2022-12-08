TBMM'de flaş iddia: Lüks konutu olan bürokrat kira yardımı alıyor

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçesi üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, şunları söyledi:

“5 tane arkadaş yönetici. Bunlardan birinin bilgisini vermek istiyorum, bu 5 tane arkadaşa Metin Kıratlı saraydan lojman kirası verdi. Metin Kıratlı’nın lojman kiraladığı vatandaşlardan birisi başkan yardımcısı. Bu kişinin 2020 yılındaki konut yardım parası 3 bin 500 lira. 3 bin 500 lira konut yardım parası alıyor. Bu vatandaşın Gölbaşı’nda Park Osmanlı Konutları’nda arkadaşlar 2 tane de dairesi var. Lojman kira yardımı alıyor. Yazıktır, günahtır. Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor. Sarayda bir eli yağda, bir eli balda. Aynı vatandaş Gölbaşı’nda doktora gidiyor, rapor istiyor. Doktor vermiyor. Vermeyince doktora saldırıyor ve ne diyor biliyor musunuz? ‘Ben Başbakanlıkta çalışıyorum, senin aklını alırım, benim kim olduğumu biliyor musun?’. Tehdit ediyor, yargılanıyor ve ceza alıyor, Yargıtay da onaylıyor. Bu vatandaş halen görevinde.”

“SAYIN BAKAN KENDİ TURİZM TESİSLERİNİZDE BÖYLE BİR ZARARA İZİN VERİR MİYDİNİZ?”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun 2021 yılı Sayıştay raporuna atıf yaparak, şunları belirtti:

“2 milyar 297 milyon lira zarar ettirildiğini görüyoruz ancak harcama kalemlerini göremiyoruz. Bu kurumlar da hesap verilemez hale getirildi maalesef. Atanan yöneticiler ise kurum amaçlarını gerçekleştirmekten uzaktır. Resmi sitesinde başkan görülen, uzmanlığı da Arap dili ve edebiyatı olan Muhammet Hekimoğlu’nun siyasi tweet paylaşımları sayesinde sizin deyiminizle Cumhurbaşkanı’nın tensipleri ile Muskat Büyükelçiliği’ne atandığı söylentileri dolaşılıyor. Her faaliyet raporunda bitiş tarihi farklı verilen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi inşaat kurumunun nasıl yönetildiğinin ve niyetin açıkça göstergesi. 2017 yılında ihaleyi 158 milyona alan şirket 2019’da bitirecekken, Sayıştay raporuna göre yüzde 4’ünü tamamlayarak, tasfiye istemiş. 2021’de ikinci ihalede acil durumlarda kullanılması gereken 21/B’ye göre usulsüzce bu ayın 14’ünde tamamlamak üzere 499 milyona adrese teslim Özyazıcı İnşaat’a. Hani şu Demirören’in Kemer’de inşaatını yapacak olan ve orman arazilerinin Beykoz Konakları için talanında adı geçen Kalyoncu’nun ortağı. Bu ihale de tasfiye edilmiş, Mayıs 2022’e üçüncü ihaleyi farklı bir şirketle yine Özyazıcı bu sefer 1 milyar 71 milyona almış. 2021 faaliyet raporunuzda 2023’te bitecek dediğiniz ihale ne yazık ki 8’inci ayda yani geçtiğimiz ağustos ayında iptal edilmiş. Bakın 158 milyondan 1 milyar 71 milyona fırlayan bedel. Yeni ihalede 187 enflasyon ile artık 2 milyarı geçer. Sonuç yine kamu zararı. Sayın Bakan kendi turizm tesislerinizde böyle bir zarara göz yumar mıydınız acaba?”

AKP’Lİ IŞIK’I KUTADGU BİLİG İLE ELEŞTİRDİ

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü yaralamasıyla ilgili Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig eserindeki “Kişi akıl ile yükselir, aydınlanma ile yolunu bulur. Bilgi bil, adam ol, kendini yükselt ya da hayvan adını al insanlardan uzaklaştır” sözlerine atıf yaptı. Sarıaslan, “Eğer bu cümleyi bilseydi bu Meclis’te gelip yumruk atan zavallı bilseydi, yumrukla kendini ispat etmek yerine bilimle kendini ispat ederdi” dedi.