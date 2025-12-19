CHP Milletvekili Seyit Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ordu halkının ve üreticinin hakkının "bilinçli bir şekilde gasbedildiğini" ileri sürdü. Ordu halkına söz verilen yatırımların yerine getirilmediğini söyleyen Torun, Bal, kivi ve fındık üreticilerinden de sorunlar yaşadığını belirtti.

İktidarın kontrolsüz şekilde kivi ithalatına göz yumduğunu belirten Torun, bu sene kivi üreticisini kivi satamadığını söyledi.

Devletin üreticisinin yanında durması gerektiğini vurgulayan Torun, "İran menşeli kivi için acilen ek gümrük vergisi, kota uygulaması, etkin denetimin de hayata geçirilmesi lazım. Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işletmeli kivisini sahipsiz bırakmamalıyız." diye konuştu.

FINDIK FİYATLARINDA MANİPÜLASYON

Manipülasyonlarla fındık fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savunan Torun, "Bir an önce piyasaya müdahale edin. Fiyatları regüle edin ve üreticinin alın terinin karşılığını verin." ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) çağrıda bulunan Torun, "TMO fiyat yükselterek piyasaya girsin." önerisinde bulundu.

Torun, FİSKOBİRLİK'in de fındık üreticisinin yanında olmasını istedi.