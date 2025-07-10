CHP'li Şile Belediyesi'ne şafak operasyonu! Belediye başkanı gözaltında...

CHP'li belediyeleri ardı ardına yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Şile Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

1994'te en son CHP yönetiminde olan Şile Belediyesi'ni geçtiğimiz yerel seçimde CHP'nin adayı Özgür Kabadayı yüzde 51,88 oy alarak seçimi kazanmıştı.

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