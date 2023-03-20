20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor'

'e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor'

Seçimlere sayılı günler kala e-Devlet üzerinden seçmen kayıtlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar 'planlı bakım çalışması' uyarısıyla karşılaştı. CHP'li Tanal, 'Nedir bu planlı bakım?' sorusunu sordu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:09
Takip Et

CHP'li Tanal e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamadığını duyurdu 

'e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor'
+
Aa
-

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, yurttaşlar da için E-devlet üzerinden seçmen kayıtlarını sorgulamak için akın etti. Ancak, sorgulama yapmak isteyen yurttaşlar, ‘planlı bakım çalışması’ uyarısıyla karşılaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
5
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
6
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
﻿Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
﻿Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
﻿Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
﻿Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
﻿Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
﻿İBB 16 bin kişiye iftar verecek
﻿İBB 16 bin kişiye iftar verecek
﻿İBB 16 bin kişiye iftar verecek
﻿Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
﻿Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
﻿Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.