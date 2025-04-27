CHP'li Tanal'dan Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki

Kaynak: ANKA
CHP'li Tanal'dan Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Öğrencisine maaş veren o devlet bugün geriye giderek; şu anda yerine aile koruma birliklerinden para topluyor” ifadesini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Devlet bana tüm eğitim sürecinde üç öğün sıcak yemek verdi. Şu anda ise okullarda çocukların açlığından ve yemek hakkından söz ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Tanal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "20 yıl önce ilkokul bile yoktu, şimdi lise var; hem de kaloriferli” açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tanal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakan'ın açıklamasına bir örnekle cevap vermek istiyorum: İlkokuldan liseye kadar tüm eğitim hayatım yatılı okullarda geçti. Devlet bana tüm eğitim sürecinde üç öğün sıcak yemek verdi. Şu anda ise okullarda çocukların açlığından ve yemek hakkından söz ediyoruz. Devlet bana yazları yazlık kıyafet; kışları için kışlık kıyafet verdi. İç çamaşırından tutun, çorabına kadar her ihtiyacımızı karşıladı. Hiçbir sorunumuz yoktu; hatta daha da ötesini anlatayım; bize o dönem kantinden alışveriş yapabilmemiz için harçlık verirlerdi. Durumu iyi olan arkadaşlarımız kantinden alışveriş yapardı; bize de alışveriş yapabilelim, mağdur olmayalım diye maaş gibi harçlık verirlerdi. Öğrencisine maaş veren o devlet bugün geriye giderek; şu anda yerine aile koruma birliklerinden para topluyor.”

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