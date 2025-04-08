CHP'li Tanal'ın adalet nöbetine polis müdahalesi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde başlattığı "Adalet ve Özgürlük Nöbeti"ne polis müdahale etti. Tanal'ın kurduğu çadır ablukaya alınırken, Bakanlık önündeki kaldırım güvenlik güçlerince kordon altına alındı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim" diyen Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitaplarının da elinden alındığı öğrenildi.

İMAMOĞLU DESTEĞİYLE BİLİNİYOR

Tanal, daha önce de İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde öğrenci eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti. Milletvekili, bu kez bireysel eylemiyle yeniden tartışma yarattı.