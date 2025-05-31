CHP’li Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu fena bombaladı! Eski olayları işaret etti...

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayla ilgili açıklamalarına sert sözlerle tepki göstererek, geçmiş kurultayı hatırlattı. Özcan, “Laf ebeliği yapmayınız” diyerek Kılıçdaroğlu’na seslendi ve “Sayın İnce ile girdiğiniz yarışların perde arkasını, kimin kime imza verdiğini ya da çektiğini açıklarım” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BU PARTİNİN HAREM-İ İSMETİNDE BOĞMAYA MUKTEDİRİZ

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin iddialar hakkında dün bir açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de var. Benden mesaj bekleyen herkese açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” demişti.

ÖZCAN: RTE’NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN!!

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan cevap geldi. Özcan, sert sözlerle şu şekilde açıkladı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bu paylaşımı ciddiye alınız! Laf ebeliği yapmayınız! Ciddiye almazsanız Sn İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sayın İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimizde biliyoruz. 200 belediye, 130 Mv baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık! Ama susmaya ve AKP’nin yaktığı ateşin altına odun atmaya devam ederseniz, ben de bu durumda 2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım! Yapmayın ve konuşturmayın beni! RTE’nin ekmeğine yağ sürmeyin!!”