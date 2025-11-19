CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerindeki kapasite aşımı ve infaz yasasındaki adaletsizliklere dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu. Tanrıkulu, "Türkiye’de 304 bin kapasiteli cezaevlerinde bugün 428 bin kişi tutuluyor. 124 bin kişi kapasite dışında. Adil bir infaz yasası derhal çıkarılmalıdır, biz hazırız" dedi.