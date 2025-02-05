CHP'li Tanrıkulu: Deprem için bizden vergi alıyorlar ama depremin en az hasarla atlatılması için harcamamışlar

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Deprem için bizden vergi alıyorlar, halen alıyorlar, ama depremin en az hasarla atlatılması için harcamamışlar" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

'6 Şubat depreminin 2'nci yılındayız. 6 Şubat depreminde 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. Halen kayıplar da var, kayıp çocuklar da var. 100 binden fazla yurttaşımız ağır yaralandı. Tedavileri devam edenler var, uzuv kayıpları var. Ve binlerce konut maalesef yerle bir oldu. 11 kentte yıkımlar yaşandı. En fazla Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da bu yıkımlar yaşandı.

Diyarbakır'da da deprem gerçekleşti. 414 yurttaşımız yaşamını yitirdi Diyarbakır'da. Keza aynı şekilde 26 bina yıkıldı. 64 bina acil yıkılması gerekti ve 4 bin 612 binanın ağır, 3 bin 428 binanın da orta hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Ama o zamandan bu zamana geçen süre içerisinde depremin bu yaralarını gidermek amacıyla işlemler yapılmadı maalesef. Toplu konutlar yetişmedi. Bir yılda tamamlanacaktı 500 bin konut, 200 bin ancak teslim edilebildi 2 yılın sonunda, böyle bir tablo var.

Peki kaynak var mıydı? Bakın Türkiye 1999 depremini yaşadı. 1999 depreminden hemen sonra bu parlamento depremle ilgili yasa çıkardı, geçici bir yasaydı. Emlak vergisi, kurumlar vergisine ek düzenlemeler yapıldı ve vergiler alındı hepimizden. Ancak daha sonra deprem vergisi kalıcı hale geldi. Bu parlamento deprem vergisini kalıcı hale getirdi.

2011 yılında, o zaman da yine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soru sordum. Yani "geçtiğimiz on yılda, on bir yılda ne yaptınız? Ne kadar vergi topladınız? Ve ne yaptınız" diye sordum Mehmet Şimşek'e, Maliye Bakanı’na. Yani sonuçta depreme dayanıklı kentlerin oluşması lazım. O toplanan vergilerin, depremin en az hasarla atlatılması noktasında çalışma için kullanılması lazım.

Cevabı şurada, 2011 yılında. O zamandan bu zamana değişen bir şey de yok. Bizden halen kullandığımız telefonlardan vergi alınıyor. Deprem vergisi ama depremi önlemek için maalesef kullanılmıyor.

Ne dedi biliyor musunuz? O zaman Maliye Bakanı. "Bütçe geliri olarak kaydedilen tutarlar, deprem de dahil olmak üzere planlanan ve ihtiyaç duyulan kamu giderleri için harcanmaktadır" Kamu giderleri için harcanmaktadır. Kamu giderleri için. Evet. O giderler ne? Yani deprem için harcamamışlar, özel olarak. Deprem için bizden vergi alıyorlar, halen alıyorlar, ama depremin en az hasarla atlatılması için harcamamışlar.

Ne demiş biliyor musunuz? Deprem vergileri nerede sorusuna Bakan, "Duble yollar yaptık. Havayollarına harcadık" ve halen de o yapılıyor.

Vergi gelirler hanesine yazılıyor ve gelirler hanesinden de deprem için özel olarak kentlere veya işte depremin en az hasarla atlatılması için belediyelere, yerel yönetimlere aktarılmıyor. AK Parti'nin genel giderlerine, hazırladığı bütçede genel giderlere harcanıyor.

Böyle bir maalesef durumla da karşı karşıyayız. Ne zamandan bu zamana yaklaşık 23 yıldır, 24 yıldır toplanan vergiler de deprem için, depremin ölüm yaratmaması için, kentlerin yıkılmaması için harcanmamış. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.

Ayrıca ne kadar deprem vergisi toplandığını da bize söylemiyorlar. Böyle bir verginin olmadığını ifade ediyorlar.

Ben tekrar 6 Şubat depremi nedeniyle yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Acılar halen devam ediyor Türkiye'nin her yerinde, dağılan insanlar var. Hepsine geçmiş olsun diyorum."