CHP'li Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'yı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Edirne'deyim. Edirne Kapalı Cezaevinde dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim.

Her ikisinin de sağlığı çok iyiydi. Moralleri çok iyiydi. Soran dostlarına, yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize selam ve sevgilerini iletiyorlar.

Kritik bir dönemden geçiyoruz. Dün de önemli bir görüşme yapmıştı, görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Sonuçta barış için, adalet için, özgürlük için üzerine düşen ne varsa geçmişten bugüne yapmaya devam edeceğini ifade etti. Bütün beklentisi yurttaşlarımızın huzuru ve barış için yapılacak çalışmalar. Hepinize Edirne'den selam ve sevgiler."