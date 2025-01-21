CHP'li Tanrıkulu: Ümit Özdağ derhal serbest bırakılmalı

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CHP'li Tanrıkulu: Ümit Özdağ derhal serbest bırakılmalı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP'li Tanrıkulu: "Ümit Özdağ’ın ifade hürriyeti kapsamında kalan sözleri nedeniyle gözaltına alınmasını kınıyorum"

Sezgin Tanrıkulu X hesabından yaptığı paylaşımda, Özdağ'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak "Ümit Özdağ’ın ifade hürriyeti kapsamında kalan sözleri nedeniyle gözaltına alınmasını kınıyorum" dedi.

"HUKUK İHLALİDİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına bir tekip de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın eleştiri sınırları içinde, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kalan sözleri nedeniyle gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir siyasi partinin Genel Başkanı olan Özdağ, olsa olsa ikametgahının bağlı olduğu savcılığa beyan için davet edilmeliydi. Bunun dışında yapılan her işlem ağır hukuk ihlalidir. Dolayısıyla derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

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