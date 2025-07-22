CHP'li Tanrıkulu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada "AB üyeliği noktasında bariyerleri kaldırın" sözüne ilişkin açıklama yaptı.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK, İNSAN HAKLARINA SAYGI YOK"

"AB üyeliğindeki bariyerlerin nedeni nedir?" diye soran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne üye bütün hükümetlerin yerine getirdiği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları konusunda her şey güllük gülistanlık olduğu halde mi Türkiye'ye tam üyelik noktasında engeller çıkarılıyor? 1999 yılında Helsinki Zirvesi ile ilgili süreç başladı ve 2004’te de tam üyelik müzakerenin yolu açıldı; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. 2002'den itibaren de gerçekten Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP ile de işbirliği yaparak, o dönem birçok yasal düzenlemeyi parlamentodan geçirdi. O nedenle 2004'te tam üyelik müzakerelerinin yolu açıldı. Sonra ne oldu? Aradan geçmiş 21 yıl, kesintisiz olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı var. Tam üyelik için 35 fasıl var; bu fasıllardan birçoğu görüşülmeye kapatıldı."

Tanrıkulu, AB üyeliğine bazı fasılların siyasi nedenlerle kapatıldığını ifade ederek, "Ancak asıl neden Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmemesidir. Onun yerine 'Ankara Kriterleri' dendi. Peki ne oldu? Türkiye'de hukukun üstünlüğü kalmadı, yargı bağımsızlığı yok, insan haklarına saygı yok" dedi.

"ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NİN HUKUKA DÖNMESİ, ADALETE DÖNMESİ LAZIM"

En ağır insan hakları ihlallerinin Türkiye'nin birinci partisine ve diğer siyasi partilere karşı yürütülmeye devam edildiğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Size sormazlar mı; madem AB'ye tam üyelik hedefiniz var, neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirmiyorsunuz?

Osman Kavala neden içeride? Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dört kararı olmasına rağmen neden hala içeride?

Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararına rağmen neden içeride? İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin böyle hukuka aykırı, hukuksuz operasyonlar neden yapılıyor? Neden kayyum rejimleri var? Tüm bunların AB üyelik müzakeresiyle hiç mi ilgisi yok?

Neden fasıllar açılmıyor ve 2018’den bu yana hiçbir ilerleme kaydedilemiyor? Nedeni; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının hukuka, adalete, insan haklarına bakışı. Seçilmiş belediye başkanlarının yerinden alınması, yerlerine kayyum atanması, ağır işkence ve kötü muamele, öngörülemeyen hukuk düzeni. Yasal mevzuattan önce bunların düzelmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuka dönmesi, adalete dönmesi lazım. Bunlar olmadan Avrupa Birliği konusunda da bir ilerleme kaydedemeyiz."